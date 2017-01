Cynthia Viteri sobre Diálogo Presidencial 2017: 'Como dicen los colombianos ¡pa las que sean!'

Cynthia Viteri estará en el Diálogo Presidencial 2017 que organiza Grupo EL COMERCIO. La candidata a la Presidencia del Partido Social Cristiano (PSC) ratificó su participación este 10 de enero del 2017 en el programa Ecuadoradio, que se transmite por Radio Quito y Platinum.

"Apenas me llamaron dije que sí. Como dicen los colombianos !pa las que sean!. Ojalá y vayan todos. Se trata de eso, de que la gente pueda conocer las propuestas".



La candidata también habló sobre su plan de Gobierno. Propuso un cambio de modelo que, considera, debe comenzar por poner en "orden la casa". Este Gobierno ha recibido la mayor cantidad de dinero de la historia, señaló. "Pero se gastaron en publicidad, asesorías, en maquillar la revolución. Empeñaron el oro, le metieron la mano al seguro social".



De ahí que considera vital que el Estado reconozca la deuda de salud que tiene con el Seguro Social y que se pague con una programación. De igual forma con los otros seguros, como el de las Fuerzas Armadas. "No podemos permitir que un Gobierno vuelva a tomar la dinero de los afiliados".



Si gana las elecciones, Viteri espera renegociar la deuda pública con los acreedores para bajar intereses y alargar plazos, como una medida para enfrentar la crisis económica. Además reducir impuestos como el de salida de capital, el adelanto del impuesto a la renta y los aranceles que, a criterio de la candidata, han encarecido los productos. De igual forma ofreció bajar el costo de la energía eléctrica para los sectores productivos y para las familias más necesitadas.

La reforma política



Si llega a Carondelet, Viteri tiene previsto convocar a una consulta popular. Ahí se tratarían temas relacionados con la independencia de la justicia, la reelección indefinida que -a su criterio- debe ser eliminada y también la pertinencia o no de la Ley de Comunicación.



Casos de corrupción



El Gobierno, dentro de las investigaciones que se adelantan por los casos de corrupción en Petroecuador, ha establecido un vínculo entre personas que fueron parte del equipo del Partido Social Cristiano, de Viteri, y las redes que operaban en la petrolera.



Frente a eso, la candidata señaló que si hay personas involucradas deben ir a la cárcel sin importar si son de su partido o no. "No vamos a encubrir a nadie como ha hecho este Gobierno, que deja que se escapen y luego denuncia". Ella ofreció una fiscalización que permita dar también con los cabecillas de la corrupción.