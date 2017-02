Cynthia Viteri acompañó a Mauricio Pozo a votar en el Colegio 24 de Mayo

Cerca de las 13:10 de hoy, 19 de febrero del 2017, arribó al Colegio 24 de Mayo, en el norte de Quito, Cynthia Viteri quien acompañó a votar a su binomio Mauricio Pozo en la junta 25 de este recinto electoral.

Los postulantes a la presidencia y vicepresidencia por el Partido Social Cristiano (PSC) llegaron acompañados por candidatos a asambleístas como Santiago Guarderas y Patricia Terán; también llegaron con simpatizantes de la tienda política que vestían camisetas de la Selección ecuatoriana de fútbol.



¡Cynthia y Mauricio, cambio positivo! se escuchaba en los pasillos del centro educativo. Las arengas de los partidarios hizo que veedores del Consejo Nacional Electoral (CNE) intervengan para comunicarles que está prohibido hacer proselitismo el día de los comicios. Pese a la advertencia, los simpatizantes se mantuvieron con gritos como ¡Cynthia presidente!



"No se queden en casa, salgan. Lleven a sus vecinos, a sus padres ancianos, a sus chicos de 16 años. Vayan, no se cansen, hay una sola oportunidad para cambiar para bien esta nación", dijo Viteri.



La candidata social cristiana mencionó que está convencida de que estará en segunda vuelta y que su binomio es el único que puede derrotar al oficialismo en segunda vuelta.



"Con la seguridad que vamos a pasar a segunda vuelta y este es el binomio que va a poder llegar a Carondelet", añadió Pozo.



Sobre el proceso electoral, Viteri señaló que hasta el momento no han recibido ninguna información de anomalías y que todo se ha desarrollado con normalidad. "Ojalá que todo siga así", concluyó.



Viteri comentó que había llegado a Quito para acompañar a votar a Pozo y que volverán por la tarde a Guayaquil para esperar los resultados junto a su familia y demás partidarios.