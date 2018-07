Los cursos vacacionales, espacios para aprender y hacer amigos

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

A las 11:00 de este lunes 9 de julio las instalaciones de la Concentración Deportiva de Pichincha (CDP), en el norte de Quito, estaban llenas de chicos de todas las edades. En ese espacio hay salas de ajedrez, tenis de mesa, gimnasia y más. También hay infraestructura para escalar, jugar básquetbol o correr en la pista de atletismo.

Cerca de 20 deportes se ofertan en cursos vacacionales en el lugar. Danna Portilla tiene 15 años y se sumó a las clases de tenis de mesa. Llegó 10 minutos antes de que empiece el curso para repasar lo aprendido en días anteriores y conversar con sus nuevas amigas. A las 11:00 empezó el calentamiento. Los niños y adolescentes que participan hacen ejercicios que consitsten en trotar, hacer saltos y estiramientos antes de tomar la raqueta y empezar a jugar.



A Danna siempre le llamó la atención el tenis de mesa. Lo jugaba con su padre pero quería aprender más trucos y detalles de ese deporte, según relata, mientras termina su calentamiento. Es así que se animó a invertir su tiempo de vacaciones en perfeccionarse en esta disciplina.



Valeria Viteri, de 13 años, es su compañera. Quiso practicar deporte para mantenerse activa y alejarse de la rutina. Tras culminar las clases, ahora se siente relajada. Cree que esos espacios también son importantes porque les permiten conocer nuevas personas y aprender de ellas.



En otra sala se observó a niños desde los 6 años aprendiendo ajedrez. Una de ellos, María Poveda. Se ubicó frente a una mesa con su tablero de ajedrez y un cuaderno, en el que anota todo sobre movimientos y ejercicios, que el profesor indica. Animada comentó que ya ha aprendido algunas cosas, luego de dos semanas en el curso y ha conocido a nuevos amigos. Damian Carrasco tiene 11 años, también contó que ha aprendido cómo ganar las partidas y varios trucos. Menciona que el ajedrez no le parece muy fácil pero quería tomar clases de algo diferente. Le ayuda a concentrarse y además le divierte.



Afuera en las canchas de baloncesto es otra la dinámica. No importa el sol que a eso de las 11:30 se tornó más fuerte. Agotados pero con buen ánimo chicos desde los 6 años hasta los 19, estaban a pocos minutos de terminar su clase. Ellos forman parte del curso baloncesto del la CDP.



Doménica Montalvo, de 14 años, asiste por segundo año al curso de baloncesto. Comenta que al inicio no le gustaba el deporte, pero poco a poco fue aprendiendo y le ha encantado. Para ella es importante hacer actividad física en las vacaciones. “El deporte es la mejor opción porque mientras descansamos también podemos manternos activos y en buena forma”, comenta.



Resalta que lo positiva es encontrarse con personas diferentes, con quienes comparten el gusto por el deporte, así se hacen más amigos, dice.



Sebastián Caiza tiene 15 años. También coincide con que esos espacios evitan caer en la rutina de estar solo en casa. “Creo que venir aquí es bueno porque estoy activo, perfecciono el deporte que me gusta y no me aburro en la casa”.



Para Estefanía Velasquez, de 9 años, las vacaciones son la oportunidad de hacer lo que le gusta. Entre esas cosas está la gimnasia artística. Ahí aprende piruetas como media luna, pararse de manos y mantener el equilibrio. "Me encanta la gimnasia y tengo muchas amigas nuevas. Por eso me gustan las vacaciones", dice.



En la CDP se ofrecen cursos en 20 deportes. Entre ellos, atletismo, básket, natación, esgrima, squash, ciclismo, escalada, gimanisa rítmica, fútbol y más. Los talleres están abiertos para niños desde los 6 años hasta jóvenes de 19 años. Los costos están entre los USD 30 y USD 65, varían dependiendo el curso. Estarán disponibles en diferentes horarios hasta el 31 de agosto.