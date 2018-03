Más de 49 000 cupos ya fueron aceptados por postulantes a la universidad

La primera fase de postulación a la educación superior ya tiene resultados. El proceso se abrió a inicios de marzo y en la primera etapa de asignación, los postulantes aceptaron 49 848 cupos.

Para este primer semestre del 2018 hay 89 267 cupos disponibles, entre universidades, escuelas politécnicas e institutos técnicos y tecnológicos. La prueba Ser Bachiller es el único requisito para ingresar a la educación superior y en este ciclo 291 703 rindieron esa evaluación.



Los interesados en los cupos en instituciones pública, debieron inscribirse en el portal www.serbachiller.ec, que registra hasta cinco opciones de carreras según preferencia y prioridad del aspirante.



Edwin Palma, subsecretario de acceso a la Educación Superior, explica que en esta primera asignación -que se realizó del 16 al 19 de marzo- únicamente se tomó en consideración las dos primeras opciones de carrera.



“De esta manera garantizamos que los chicos y chicas reciban los cupos en las opciones que realmente les interesa estudiar. Porque cuando se asignan más cupos en tercera, cuarta y quinta, el porcentaje de insatisfacción es alto y hay muchos cupos que no son aceptados”, puntualizó el funcionario.



Según datos de la Secretaría de Educación Superior (Senescyt), 61 253 cupos fueron asignados en la primera fase: 41 377 fueron la primera opción de carrera del aspirante, mientras que 19 876 fueron la segunda alternativa.



En la aceptación, el 85% acogió esa primera opción asignada. Mientras que el 73% aceptó la segunda alternativa que había registrado.



Palma analiza estos porcentajes, particularmente ese 15% que no acogió la primera carrera que había planteado. Sin embargo cree que existen varias razones. Por ejemplo, si bien postularon por la educación pública, finalmente eligieron la educación particular.



Con esta postulación se cubrió el 50% de los cupos. Para el subsecretario esto refleja avances en el sistema, que busca garantizar que los jóvenes estudien lo que quieren.



“Eso se refleja positivamente en la tasa de matrícula efectiva, que en el semestre anterior superó el 95%. Es decir, quienes aceptaron su cupo, la gran mayoría se matriculó en las universidades.



Esperamos que eso se refleja también en una mayor permanencia en el sistema y que, efectivamente, culminen sus carreras”, dijo Palma.



Los cupos que fueron liberados están disponibles para una segunda asignación, que empezó ayer y que se extenderá hasta el domingo 25 de marzo. A esta etapa solo podrán acceder quienes no recibieron la notificación de un cupo y ahora se tomará en consideración las cinco carreras ingresadas al sistema.



Los aspirantes que aceptaron los cupos deberán contactar a la institución que eligieron y cumplir con los requisitos para su matrícula.



Quienes rechazaron el cupo de la primera asignación deben esperar por la segunda postulación, que será del 28 al 31 de marzo. Esta contará nuevamente con dos fases de asignación: del 4 al 6 de abril y del 10 al 12 de abril.



A través de un comunicado, la Senescyt aclara que la asignación se basa en el puntaje obtenido en la prueba Ser Bachiller, la cantidad de cupos ofertados por cada institución de educación superior, la demanda de la carrera y la postulación de cada aspirante.