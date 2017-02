Fin de cupos para celulares no tendrá un efecto inmediato en el mercado, según representantes del sector

Los cupos para importación de celulares dejaron de regir hace más de un mes y el sector de telecomunicaciones ve con buenos ojos el fin de esta medida, la cual duró cuatro años y restringía el ingreso de teléfonos al país.

Pese a que la medida ya no rige, el impacto en el mercado nacional, en principio, no tendrá mucha incidencia, según representantes del sector.



Jorge Cevallos, director de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Asetel), aseguró que el fin de la medida da más certidumbre a los importadores de teléfonos, aunque el mercado está contraído debido a la recesión económica del país.

“Es positivo el pronunciamiento de Aduana y nos da mucha más certidumbre como para que las ventas se recuperen”, añadió Cevallos.



A pesar del aumento del cupo en el año pasado, la importación de celulares sumó USD 149,8 millones, es decir, un 19% menos respecto al 2015, cuando alcanzó USD 184,2 millones.



El titular de la Asetel aseguró que el mercado de telefonía celular se recuperará en la medida en que la economía nacional también se estabilice.



Para Roberto Asipazu, exdirector de la Asetel, los cupos de importación “ya no tenían sentido” debido a que la demanda de teléfonos celulares cayó por la contracción económica del país.



Otro de los factores para la escasa demanda, dijo Aspiazu, es el valor elevado de los teléfonos en comparación con otros mercados. Los celulares que ingresan de manera legal pagan cuatro impuestos: 15% de arancel, 0,5% por el Fondo de Desarrollo de la Infancia (Fodinfa), 5% de impuesto a la salida de divisas (ISD) y 14% por el impuesto al valor agregado (IVA).

Luigi Arias, gerente de Alphacell, importadora y ensambladora de celulares, aseguró que el impacto del fin de los cupos de importación será nulo debido a que “no hay mayor oferta en el mercado ni mayor demanda”. Además, añadió que el contrabando es otra de las causas de la falta de demanda, por lo que hace falta control por parte de las autoridades.