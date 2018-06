Familiares del equipo periodístico y delegación de Gobierno viajan a Cali para proceso forense de cuerpos hallados en la frontera

LEA TAMBIÉN

Familiares del equipo periodístico de diario EL COMERCIO, secuestrado y asesinado en la frontera con Colombia, viajan a Cali, este viernes. Junto a una delegación del Gobierno se trasladaron en un avión de la FAE, para asistir al proceso forense que busca identificar a los cuerpos hallados ayer en Tumaco.

Santiago Chávez , viceministro de Movilidad Humana del Ministerio de Relaciones Exteriores, durante la rueda de prensa, dijo que seguirán coordinando con las autoridades para llevar adelante los procedimientos legales para la repatriación de los cuerpos, en el caso de que los análisis científicos sean positivos.



El fiscal Wilson Toainga señaló que el procedimiento de hoy consiste en el traslado de los cuerpos encontrados en la zona. "Se estima que aproximadamente a mediodía ya estén en Cali. De Ecuador, llevamos todos los documentos y muestras necesarias...", mencionó.



Javier Andrade, abogado de los familiares, indicó que se debe conocer el desarrollo de la investigación que se ha realizado en Ecuador y Colombia. "No queremos que este sea el desenlace de una historia, sino el inicio. La familia merece saber la verdad, una verdad histórica. Volvemos a exigir del Estado un compromiso, no es posible que la familia se siga enterando a través de la prensa. La familia se merece saber la verdad a través de canales oficiales y no por redes sociales. Este no es un crimen ordinario... este es un crimen donde aparecen las secuelas de una delincuencia organizada ...", dijo.



El hermano del fotoperiodista Paúl Rivas, Ricardo Rivas, aseguró que conocieron la información a través de un Twitter y que esperan conocer de cerca todo a su llegada a Colombia. "Ayer en la noche se hizo pruebas de ADN de familiares directos que fueron llevados a Colombia...".



Galo Ortega, papá del periodista Javier Ortega reclamó porque su hija no pudo acompañarlos en el viaje a Cali. Expresó que no terminan de recibir golpes tras la partida de su hijo.



Antes del viaje de los familiares del equipo de prensa, Yadira Aguagallo habló e intercedió por Óscar Villacís y Katty Vanessa Velasco, y dijo que en nombre de las familias de la pareja secuestrada en la frontera se pide que las autoridades continúen con la búsqueda de los dos secuestrados el pasado 12 de abril por disidentes de la exguerrilla FARC, en la población de Puerto Rico, territorio colombiano.

Cristhian Segarra, hijo del conductor Efraín Segarra, dijo que esperan que los cuerpos hallados correspondan a sus familiares. "Que esto nos permita darles una sepultura digna (...) nos va aportar algo de paz a las familias". Manifestó que las autoridades les informaron que deben esperar el resultado de las pericias y que, en caso de tratarse de sus familiares, los cuerpos serían repatriados el domingo o máximo el lunes.



Para hoy viernes se espera más información por parte de las autoridades sobre el hallazgo de cuatro cuerpos, en territorio colombiano. La tarde del jueves, el presidente de ese país, Juan Manuel Santos, dijo en su cuenta de Twitter que se encontró "unos cadáveres que pueden corresponder a los cuerpos de los 3 periodistas secuestrados y asesinados por alias 'Guacho'. Estamos verificando su identidad. Reitero mis condolencias a sus familias y repudio por tan atroz crimen".



Las autoridades de Colombia estiman que los cuerpos corresponderían al periodista Javier Ortega, fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra. Las tres personas formaban parte del equipo periodístico de diario EL COMERCIO que fue secuestrado desde el 26 de marzo en la zona fronteriza del norte del Ecuador.

La noche del jueves 21 de junio, en una rueda de prensa, el fiscal encargado del caso, Wilson Toainga, aseguró que los cuerpos fueron hallados en Tumaco. "Se harán los respectivos exámenes de ADN que durarán 48 horas".



La ministra de Justicia subrogante, Liliana Guzmán, manifestó que "se conversó con los familiares de los tres periodistas para organizar una comitiva y viajar a Colombia (...) Se formará una delegación con representantes de la Senain, Ministerio de Justicia y otros peritos. Si comprobamos que son los cuerpos del equipo periodístico ecuatoriano, tenemos un plan ágil de repatriación".



La mañana de este viernes, se conoció que desde Tumaco salieron hacia el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali, los cuerpos hallados el jueves. Los cadáveres fueron trasladados vía aérea por Medicina Legal de Colombia para conocer la identidad de cada uno.