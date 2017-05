La creación de un cuerpo civil de protección crea más polémica

El Código de Entidades de Seguridad generó desacuerdos en la Comisión de Seguridad de la Asamblea. El proyecto será analizado este 10 de mayo del 2017 en una instancia definitiva. A continuación presentamos dos entrevistas con visiones diferentes sobre el tema.

Diego Salgado

Asambleísta de CREO



¿Por qué el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana se ha vuelto polémico, sobre todo en la creación de un cuerpo civil de protección?



El proyecto entró a la Asamblea en el 2011, después del 30-S. A mí me parece que el propósito es tomar represalias con la Policía, pues el proyecto la subdivide. Además se deroga la Ley Orgánica de la Policía, norma que rige desde hace 80 años. Pero lo preocupante es el tercer libro que trata sobre el Servicio Público de Protección.



¿Por qué le preocupa?



Ahí se menciona la creación de un grupo armado que custodiará a las autoridades. Pero no hay que asustarse mucho que diga que es un ente civil armado, porque al final la Policía Nacional es eso, una entidad civil armada, pero tiene sus funciones de acuerdo a la Constitución. Lo que me preocupa es que sea una Policía política armada y eso es grave.



¿Cuál es la diferencia?



La diferencia radica en que los policías son instruidos alejados de la política, pero este nuevo grupo tendría como director a un político cercano al gobierno de turno.



¿Lo que le preocupa es que este grupo tenga un vínculo político?



No, lo preocupante es que una fuerza política tenga pistola. Entonces, si yo pienso diferente la pistola no van a utilizar para cazar delincuentes, sino para quienes pensamos diferente.



Pero el uso de armas será en casos excepcionales. La Presidente y Vicepresidenta de la Comisión dicen que no es un grupo armado.



En una parte del texto se dice armas coercitivas. En el debate yo hice que lean el significado de esta palabra. Ahí se dice que son armas que hacen daño a las personas. Pero insistieron en dejar el texto de esa forma.

Pero a la Comisión asistieron representantes de la Policía. ¿Ellos que dijeron, se tomó en cuenta su experiencia en el tema?



Lo que ha hecho la Comisión es escuchar a delegados de autoridades políticas. Pero nunca escucharon a representantes pasivos o de la tropa. Tampoco permitieron que familiares de policías asistan a la Comisión. Además hay que tomar en cuenta que hay un apuro por aprobar este Código.





Dora Aguirre

Asambleísta de AP



¿El grupo civil que va a custodiar al Presidente es un grupo con armas?



El informe que aprobamos el lunes (8 de mayo del 2017) es público y especifica claramente que no es un grupo armado.



Le preguntaba esto porque eso es lo que dicen los asambleístas y advierten que en el artículo 200 sí se menciona la palabra armamento.



No; es un servicio de protección público civil, técnico, especializado y jerarquizado. También va a estar bajo la dependencia del ente rector de la seguridad ciudadana, que en este caso es el Ministerio del Interior. En el libro tres decimos clarito que ellos van a tener el encargo de resguardar a las autoridades de altos cargos del Ejecutivo como lo es el Presidente y Vicepresidente.



¿Pero se puede custodiar a las autoridades sin armamento?



En el debate del lunes nosotros informamos que la creación de este grupo es para que protejan a las autoridades y que podrán usar medios disuasivos o coercitivos en función de las responsabilidades que se les asigne. Esto dependerá del Ministerio del Interior.

La asambleísta Verónica Rodríguez, que es su compañera en AP, dice que crear este grupo es inconstitucional.



Si usted revisa el art. 158 de la Constitución se establece con claridad que quienes tiene la responsabilidad de garantizar el orden público y la seguridad ciudadana es la Policía. Les hemos consultado a ellos si se forman de manera especializada para resguardar a las autoridades y nos han dicho que no.



Se dice que este grupo se parece a entes civiles armados que se han creado en Venezuela, Haití, Alemania y Colombia. ¿Tiene un parecido?



Que barbaridad que piensen así. Algún día tendrán que quedarse con sus propias opiniones que son totalmente tergiversadas.



Grupos sociales han convocado manifestaciones por este proyecto ¿Qué decirles?



Que estén tranquilos, porque el proyecto que hemos aprobado y que mañana (10 de mayo) se debate especifica claramente que no se trata de un grupo armado, pues será un ente capacitado, especializado y jerarquizado.