Cuerpo de ecuatoriana podría quedarse en aguas del Caribe colombiano

El sábado 7 de enero del 2017, la Armada Nacional colombiana encontró el cadáver de la ecuatoriana Marina Izurieta, desaparecida en el naufragio de una lancha turística el 20 de diciembre del 2016 cerca a Cartagena.

El cuerpo no fue rescatado por las autoridades debido a las dificultades que conlleva. Izurieta salió desde Cartagena en un viaje de vacaciones hacia las Islas del Rosario. Antes de llegar al archipiélago, la embarcación denominada Gente de Mar III, en la que se encontraba con otros 38 pasajeros, naufragó, informó la Armada en un comunicado.



El sábado, un equipo de buzos especializados realizó una inmersión a 70 metros de profundidad y confirmo que se trataba de la lancha. Dentro se encontraba el cuerpo de Izurieta. La Armada no sacó el cadáver de la ecuatoriana.



El comandante de Guardacostas del Caribe, Camilo Gutiérrez Olano, dijo al medio colombiano El Tiempo, que “la familia de la ecuatoriana tiene en sus manos la decisión de sacar o no del fondo del mar el cadáver, pues el rescate tiene dificultades por encontrarse a 73 metros de profundidad, los buzos normales solo llegan hasta 50 metros. Además, al llevar tantos días en el agua, podría implicar la liberación de gases y hasta la desintegración del cuerpo al salir a la superficie”.



Las causas del accidente no se han confirmado, pero el reporte que se le dio a las autoridades indica que una ola de casi dos metros volteó la lancha tras una falla en los motores.