57% de las cuentas de dinero electrónico aún tiene saldo

A tres días de que el sistema de dinero electrónico deje de operar, en el Banco Central (BCE) todavía hay 233 377 cuentas abiertas.

La cifra representa un 57% de las 406 724 cuentas que el ente registraba hasta diciembre pasado, cuando se aprobó la Ley de Reactivación Económica.

Esa norma dispuso que el Central deje de manejar este medio de pago.



El Banco Central reporta, además, que los propietarios de 173 162 cuentas ya lograron descargar o usar sus recursos durante estas semanas y quedaron en cero. Estas cuentas se cerrarán de forma automática hasta el sábado próximo.



Según Verónica Artola, gerenta del BCE, aún quedan USD 9 millones en dinero electrónico. Sin embargo, la mayoría, esto es, USD 6 millones, corresponde a dinero en las cuentas de los macroagentes.



Los macroagentes son las entidades financieras, locales y negocios que aceptaban dinero electrónico como medio de pago y brindaban el servicio de carga y descarga de efectivo desde las cuentas.



“Con ellos comenzaremos el proceso de sacar el dinero desde el 1 de abril”. No se podía hacer antes, porque ellos también nos están colaborando en el proceso de descargas de dinero, explicó la funcionaria en el marco del Encuentro Internacional de Economía Equitativa realizado este miércoles 28 de marzo del 2018, en Quito.



Los usuarios que aún no han podido descargar o usar sus recursos aún pueden hacerlo hasta el sábado próximo (31 de marzo).



Las descargas se pueden realizar en cajeros automáticos del Banco del Pacífico e Internacional; en ventanillas del Banco Central, Servipagos, Pago Ágil, Almacenes Tía, Facilito; y en ventanillas de nueve bancos y 38 cooperativas que el BCE detalla en su sitio web.



En el Teleférico de Quito el uso del dinero electrónico para pagar el servicio de transporte en cabinas aéreas hasta Cruz Loma no tuvo tanta acogida. Del total de transacciones efectuadas en 2017, solo el 0,01% se hizo con este mecanismo de pago.



Para enero del 2018 no hubo transacciones con dinero electrónico y en febrero se hicieron apenas seis. En el Telefé­rico, mensualmente se hacen 30 000 transacciones.



Esta firma decidió también transferir los recursos de su cuenta de dinero electrónico del Banco Central del Ecuador a un banco privado.



En el local Los Ceviches de la 10, del total de consumos realizados apenas el 1% era con dinero electrónico. “El sistema demoraba mucho en cobrar, eran cinco minutos, mientras que con tarjeta de crédito toma menos de un minuto”, contó Rubén Álvarez, gerente del restaurante. Además, desde el 25 de marzo ya no se aceptan pagos con dinero electrónico en este local, pues los recursos también ya fueron transferidos a un banco privado.



El dinero de los usuarios que no dejen sus cuentas en cero hasta el 31 de marzo será traspasado a cuentas inmovilizadas del BCE, explicó Artola.



La funcionaria comentó que quienes tengan hasta USD 96 podrán acercarse al BCE a retirar su dinero en esas cuentas inmovilizadas hasta por cinco años; mientras que quienes tengan más de USD 96 tendrán un plazo de 10 años para acercarse a retirar el dinero.



“Los detalles específicos dependerán de las normas que tiene que establecer la Superin­tendencia de Bancos, esperamos que la gente no deje ese dinero por 10 años”, dijo.



Clientes se han acercado en estos días a locales de la cadena de supermercados Almacenes Tía, ubicados en Guayaquil. Una de sus cajeras asegura que aceptan el dinero electrónico y que solo pocos clientes han efectuado pagos en las últimas semanas con este medio. Sostiene que al día se llega a atender a uno o dos, de un aproximado de 100 consumidores en total.



En otros locales pequeños de la ciudad porteña, en cambio, no se han registrado pagos con dinero electrónico.



En Sauces, concurrido sector de la ciudad portuaria, se observan adhesivos con la publicidad del dinero electrónico en varias paredes y columnas de establecimientos comerciales. Sin embargo, casi ningún comercio lo ofrece.



Encargados de peluquerías, abastos y lavanderías aseguran que nunca lo han utilizado.



Los clientes tampoco solicitan cancelar con este medio de pago.Los adhesivos han quedado en el olvido en estos locales. Los letreros lucen sucios, rotos y a medio pegar.



No olvide



Descarga. Marque en su celular *153#, escoja ‘Descarga’ e ingrese el monto. Le llegará un código.



El código tiene un tiempo de duración. El código de seguridad para descargas solo dura cuatro horas.



Cajero automá­tico. En el punto de transacción ingrese el número de celular, de cédula y el código.



Problemas con la clave. Deben llamar al ‘contact center’ del Banco Central. Llame al *153.

Transferencia a cuenta bancaria.



Primero debe asociar la cuenta ingresando a https://www.efectivo.ec/.



Monto en cajeros.



Solo se puede descargar montos exactos y en múltiplos de 10. Los cajeros no entregan monedas.



Costo de ­transacción.



El monto a retirar en el cajero debe incluir el costo de la transacción, USD 0,35.



Monto ingresado.

​

Use comas para escribir los decimales en el sistema. No se aceptan puntos.