Las cuentas bancarias de Alecksey Mosquera fueron rastreadas dos meses

El informe de la Unidad de Análisis Financiero (Uafe) contiene 17 páginas y allí se detallan todos los movimientos económicos que realizaron Alecksey Mosquera y Marcelo Endara, por ahora los dos únicos ecuatorianos procesados por recibir supuestas transferencias de la constructora Odebrecht.

El documento es parte del expediente que la Fiscalía abrió en contra de los sospechosos bajo la figura de lavado de activos, un delito que se castiga hasta con 13 años de cárcel.



La Uafe remitió la información el 24 de abril de 2017, dos meses después de recibir el requerimiento formal de la Fiscalía. Allí consta, por ejemplo, que Mosquera, exministro de Energía entre 2007 y 2009, maneja dos cuentas bancarias, una de ahorros y otra de crédito. También se revela que del 2010 al 2014 el exfuncionario registró ingresos por USD 186 886.



Pero en el 2011, año en que Odebrecht supuestamente le transfirió USD 1 millón, él apenas reporta ingresos por USD 128 597. Por eso, los agentes rastrean un posible lavado de activos en estas operaciones.



De hecho, la Fiscalía tiene claro que el dinero girado por la firma brasileña fue utilizado para comprar maquinaria en Estados Unidos y China. Lo que todavía no conoce son las fechas y montos empleados para adquirir esos equipos.



La maquinaria luego fue importada a Ecuador y vendida a una empresa que operó en Quito, desde el 23 de octubre del 2009, y de la que Mosquera aparece como su gerente general a partir del 2012.



Ayer, 2 de mayo, este Diario intentó hablar nuevamente con Reinaldo Zambrano, abogado del exfuncionario, pero no contestó su celular. La semana pasada, él dijo que no dará declaraciones por pedido de su cliente.



Percy Trading también fue rastreada por la Uafe. En su informe, la entidad dice que esta firma fue constituida en Panamá el 27 de diciembre del 2010 y que su última actualización se dio el 29 de octubre del 2014.



En el 2012 y 2014, esa compañía recibió transferencias por USD 17 930 de una de las dos empresas ecuatorianas en la que el exministro es socio, con el 20% del total de las acciones.



Percy Trading aparece a nombre de Mosquera y a la cuenta de esa empresa fueron girados USD 920 000 del millón de dólares entregados por Odebrecht, según las investigaciones de la Fiscalía.



Los otros USD 80 000 se quedaron en Tokyo Traders, una compañía con sede en Andorra, cuyo beneficiario aparentemente es Endara.



De él, la Uafe señala que es socio de una firma

creada el 14 de enero del 2008 y que se dedica a la importación de equipos de oficina. Además, el ente refiere que en el 2013 recibió USD 3 873 por servicios prestados a la empresa donde Mosquera tiene el 20% de acciones.