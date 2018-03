Cuba y Venezuela otra vez bajo la lupa de la CIDH por violar DD.HH.

Cuba y Venezuela siguen bajo la lupa por violaciones a los derechos humanos, indicó la CIDH, organismo rector en la materia en el continente, en su informe 2017 publicado el jueves, 22 de marzo del 2018.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) volvió a incluir a ambos países en el Capítulo IV de su reporte anual, donde se destacan las naciones con graves deficiencias en materia de derechos humanos.



Cuba y Venezuela continúan presentando “persistentes”, “graves”, “sistemáticas” y “alarmantes” restricciones a los derechos políticos y civiles, que afectan en particular a minorías y grupos vulnerables, dijo la Comisión, ente autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA).



“Las persistentes restricciones a los derechos políticos, de asociación, a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento, y las restricciones a la libertad de movimiento, continúan limitando de manera sistemática los derechos humanos de los habitantes en Cuba”, indicó la CIDH.



Sobre Venezuela, dijo que “el grave debilitamiento de la institucionalidad democrática, el alarmante incremento de la represión hacia la protesta social y la libertad de expresión, la violencia e inseguridad ciudadana, y la grave crisis política, económica y social que atraviesa el país, continúan limitando de manera sistemática los derechos humanos”.



La CIDH ya había denunciado en febrero el deterioro democrático y de derechos humanos en la Venezuela presidida por Nicolás Maduro. El informe publicado entonces era el tercero en 15 años en señalar un agravamiento de la crisis en ese país tras los elaborados en 2003 y 2009 bajo mandatos del entonces presidente Hugo Chávez, fallecido en 2013.



Venezuela apareció por primera vez en la lista negra de la CIDH en 2002 y ha permanecido allí desde entonces con excepción de 2004. Cuba está desde 1985.



La CIDH dijo que consultó “una amplia gama de fuentes” para sus informes, incluidos los gobiernos de Cuba y Venezuela.



Cuba, que fue excluida del sistema interamericano en 1962 y no reconoce a la CIDH, aunque según ésta técnicamente sigue bajo su jurisdicción, no respondió, como lo hace desde hace décadas.

Venezuela sí contestó a la CIDH, diciendo que el informe tenía “una visión selectiva y altamente parcializada sobre la verdadera situación de derechos humanos” en el país.



Caracas se retiró de la Convención Interamericana de Derechos Humanos en 2013 y denunció la Carta de la OEA el año pasado. Pero la CIDH tiene jurisdicción sobre el país hasta que se concrete su salida de la organización, en abril de 2019.