Cuba recibe a Abas y respalda constitución de estado palestino

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El nuevo gobernante de Cuba, Miguel Díaz-Canel, recibió el viernes 11 de mayo del 2018 al presidente palestino Mahmud Abas, a quien respaldó en la constitución de su propio Estado, en el final de una gira de su aliado por América Latina.

“Díaz-Canel Bermúdez reiteró el respaldo permanente de Cuba al derecho inalienable de los palestinos a constituir su propio Estado, con fronteras en los límites previos a 1967 y Jerusalén Oriental (Este) como su capital”, informó la prensa oficial cubana.



También rechazó “ la decisión unilateral del gobierno de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como capital del Estado de Israel y trasladar su embajada hacia esa ciudad ” .



Abas agradeció el apoyo de la isla a su pueblo, según detalló la Agencia Cubana de Noticias.



Cuba fue uno de los pocos países que en 1947 se opuso al plan de partición de Palestina. Su apoyo a los palestinos se hizo más fuerte después del triunfo de la revolución socialista de los hermanos Castro.

Abas culminará el sábado una gira por América Latina, que lo llevó también a Venezuela y Chile, naciones que apoyan su demanda.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el 6 de diciembre pasado el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel y el traslado de la embajada que se encuentra actualmente en Tel Aviv.



La embajada de Estados Unidos en Jerusalén abrirá el 14 de mayo en la Ciudad Santa, decisión condenada por la comunidad internacional.



Entre otros territorios, Israel ocupó en 1967 Jerusalén Este, la parte palestina de la ciudad, y la anexó. La comunidad internacional estima esta anexión ilegal y consideran a Jerusalén Este como territorio ocupado.

Abas pidió el lunes en Caracas a los países latinoamericanos abstenerse de trasladar sus embajadas en Israel a Jerusalén.



“Esperamos que algunos países del continente americano no vayan a trasladar sus embajadas a Jerusalén porque contradice la legalidad internacional” , dijo Abas durante una reunión con el venezolano Nicolás Maduro.



El presidente palestino desató tensiones con Estados Unidos e Israel al sugerir hace unos días que el Holocausto respondió a la actividad de los judíos en el sector bancario y no necesariamente a temas antisemitas.



No obstante, en su paso por Chile reiteró su “respeto” por la religión judía y expresó sus “sentimientos” con las familias de las víctimas del Holocausto, “ uno de los peores crímenes de la humanidad” .



La estancia de Abas en Cuba -según el programa divulgado- culmina el sábado con una visita a la Escuela Latinoamericana de Medicina en La Habana.