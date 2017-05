Al menos cuatro muertos tras descarrilamiento ferroviario en Grecia

Un tren de pasajeros que cubría la línea Atenas-Salónica descarriló este sábado 13 de mayo del 2017 en Ádendro, localidad del norte de Grecia, con un saldo de al menos cuatro muertos y cinco heridos, uno de ellos grave, informó la empresa nacional de ferrocarriles (TRAINOSE).

Tanto los fallecidos como la mayoría de los heridos al parecer son pasajeros, mientras que el herido grave, el conductor, se encuentra intubado en un hospital con pronóstico incierto y su vida corre peligro, según un comunicado de la compañía.



No obstante, en declaraciones a la televisión pública ERT, uno de los responsables de los equipos médicos, Kostas Karakatsianópulos, afirmó que los muertos confirmados son dos.



Los equipos de emergencia continúan en la zona tras terminar la operación de rescate para asegurarse de que no queda nadie en el tren, mientras que los heridos han sido trasladados a centros hospitalarios de la ciudad de Salónica y alrededores.



Esos equipos consiguieron sacar a siete personas con vida de entre los restos del tren.



Alrededor de las 21:40 hora local (14:40 hora de Ecuador), cinco horas después de haber salido de Atenas, la locomotora y los cinco vagones del tren se salieron de las vías a apenas 200 metros de la estación ferroviaria de la pequeña localidad de Ádendro, a unos 30 kilómetros de Salónica.



La locomotora terminó empotrada en una casa cercana, que está habitada y cuyo dueño aún no ha podido ser localizado.



TRAINOSE afirmó que de momento no se conocen las circunstancias de este descarrilamiento.



El ministro griego de Infraestructuras, Jristos Spirtzis, se desplazó a la zona para coordinar las labores de los equipos de emergencia.

