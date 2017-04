Cascos blancos, cruces verdes, héroes anónimos que salvan vidas en medio de las manifestaciones en Venezuela

"Antes de cada movilización tenemos una reunión, hablamos de la estrategia del día, cómo vamos a manejar las cosas, rezamos una oración y después salimos". La que habla es Federica Dávila. Esta estudiante de medicina de la Universidad Central de Venezuela tiene 22 años y lidera el grupo que arriesga su vida para asistir a los venezolanos en las multitudinarias marchas opositoras.

Infobae descubrió que en las fotos y videos de las movilizaciones siempre aparecía un casco blanco con una cruz verde. Ese es el símbolo que usa Primeros Auxilios UCV para que los identifiquen rápidamente los manifestantes que necesitan auxilio y las fuerzas del régimen para no reprimirlos.

¡Gracias a todos los que nos han ayudado a ayudar! ❤🇻🇪 Nos vemos mañana. Una publicación compartida de PrimerosAuxiliosUCV (@primerosauxiliosucv) el 19 de Abr de 2017 a la(s) 8:30 PDT



El grupo surgió en 2014, cuando los venezolanos salieron a las calles para exigir apertura democrática. El saldo de esos días fue más de 40 muertos y varios líderes opositores, como Leopoldo López, encarcelados.



Todo empezó cuando un grupo de amigos de la UCV se reunió a comer después de una marcha y en la charla nació la necesidad de ayudar. "Y qué mejor manera que hacerlo con lo que estudiamos y practicamos cada día de nuestras vidas", cuenta Federica.



El tiempo pasó, el régimen de Nicolás Maduro logró aplacar las marchas y el grupo "se durmió". Pero semanas atrás, cuando el Tribunal Supremo de Justicia anuló el Parlamento —y luego se arrepintió—, las movilizaciones se reactivaron… y el grupo también.



Claro que se encontraron con un problema, la crisis —desde 2014 en adelante— había hecho mella en la organización. Muchos de sus miembros se habían ido del país. Pero entonces aparecieron más voluntarios, incluso dos odontólogos de la Universidad Santa María.

Si necesitas ayuda médica, busca los cascos blancos con cruces verdes. 📸: @bsantan2 Una publicación compartida de PrimerosAuxiliosUCV (@primerosauxiliosucv) el 12 de Abr de 2017 a la(s) 5:37 PDT





Federica lidera la organización y cuenta que no son improvisados: "Todos hicimos cursos de medicina en conflictos armados". Es que salen a la calle con mucho cuidado, saben que están arriesgando su vida.



"Yo jamás pensé que iba a terminar haciendo esto. Mi familia tiene miedo pero me apoya. Yo quiero seguir en mi país, así que si yo no hago algo, nadie lo va a hacer por mí", revela emocionada.



Primeros Auxilios UCV se mueve en grupo "para resguardar la seguridad". Están divididos en unidades por zona: la roja, la naranja y la verde. A su vez, cada una de ellas tiene subunidades de 4 o 5 personas. Todas tienen un líder que se comunica con el responsable de cada zona. El promedio de edad de estos héroes anónimos es de 22 años.

Caracas, 10/04/17. 📸: @macepena Una publicación compartida de PrimerosAuxiliosUCV (@primerosauxiliosucv) el 11 de Abr de 2017 a la(s) 1:30 PDT



"El 19 de abril fue un día súper súper difícil", admite. Ese día fue la multitudinaria marcha contra el gobierno de Maduro. Ese día perdieron la vida dos jóvenes, uno de 17 y otra de 23 años. Además, murió un policía.



"Atendimos cosas muy graves, que en 2014 no eran comunes. Más allá de asfixias y de irritación en los ojos, atendimos a gente que ameritaba atención hospitalaria inmediata. Muchísimos traumatismos craneoencefálicos, que nosotros estabilizamos en el lugar y referimos a un centro hospitalario por lo grave de la situaciones", detalla aún conmocionada Federica y agrega: "Muchas fracturas por herida de perdigón, muchas".



Estos estudiantes de medicina arriesgan su vida y por eso se protegen en las movilizaciones… pero también fuera de ellas: "Nosotros mantenemos siempre nuestro grupo como apolítico y neutral. No queremos que nos vinculen a ningún partido político, porque si lo hacen, nos reprimirían o nos llevarían presos". Federica es clara, ellos están allí "para brindar asistencia médica a quien lo necesite".



Primeros Auxilios UCV se sumerge en las movilizaciones, atiende a los heridos en medio de las violentas represiones, se anima a arriesgar la vida de sus miembros. "Esto es un conflicto armado sumamente peligroso, ni protección civil llega adonde llegamos nosotros", asegura Federica con orgullo.