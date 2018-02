Duro cruce de acusaciones entre José Serrano y Carlos Baca Mancheno

Esta vez, el fiscal general Carlos Baca apareció solo. Se ubicó detrás de un atril y ordenó a su equipo de comunicación reproducir una grabación de cuatro minutos y medio.

El audio concluyó y Baca intervino otra vez: “Aquí, lo que realmente debe importarle al Ecuador es que haya un legislador, que resulta ser el presidente de la Asamblea Nacional, que llega a acuerdos con el prófugo de la justicia, Carlos Pólit”.



Con esa frase, el funcionario reveló las identidades de dos de las tres voces que se oyen en el audio.



Para Baca, la grabación es contundente y revela cómo el titular del Legislativo, José Serrano; Pólit y otras personas “se ponen de acuerdo para forjar documentos” en su contra.



Ya el 17 de enero del 2018, el Fiscal denunció que “oscuros y poderosos personajes” estaban detrás de la investigación penal que la fiscal subrogante, Thania Moreno, abrió en su contra por posible peculado.



Ese día, Baca llegó junto a dos fiscales anticorrupción, y aseguró que los “oscuros y poderosos personajes” tienen vínculos con “sectores que han asolado al país”.



En ese entonces, el funcionario no dio nombres. el 26 de febrero, tras divulgar la grabación, advirtió que ahora “le queda claro al país quiénes son los que pactan, los que negocian, los que llegan a acuerdos para cubrirse sus espaldas”.



En el audio, Pólit dice haber enviado documentos (en contra del Fiscal) a una “amiga”.

Baca aseguró que “sospecha firmemente” que esa amiga es la fiscal subrogante Moreno.



Ella, desde su despacho, habló con EL COMERCIO e indicó que continuará con las tres indagaciones penales que mantiene en contra de Baca.



La primera, por posible peculado, está relacionada con el trabajo de Baca en la Comisión 30-S, organismo que indagó la sublevación policial del 2010.



La denuncia señala que el actual Fiscal cobró sueldo, pese a que su tarea debía ser sin fines de lucro. El expediente se activó con base en un informe de la Contraloría emitido durante el período de Pólit. El titular de esa institución, Pablo Celi, ha dicho que esos documentos no existen en los archivos.



El segundo proceso también está relacionado con el 30-S, y se rastrea un presunto fraude procesal. En el tercero, en cambio, Moreno indaga un posible incumplimiento de una orden emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo.



Baca aseguró que con estos procesos penales intentan “sacarlo, porque es un peligro”.

En la grabación, Pólit también habla de una persona, a quien le identifican solamente como ‘Chiquito’. Y advierte que él le entregará “todo” al titular de la Asamblea.



Ayer, en su intervención, Baca pidió al país que comprenda la “gravedad” de lo que se habla en el audio. “Se les cae la máscara a los compadritos lindos, a sus mediocres operadores, al chiquito, a la amiga. Todos tendrán que responderle, no al fiscal Baca, sino al país”.



Además, les responsabilizó de la integridad de su familia, de él y la de sus colaboradores. “Si le pasa algo a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos, a mi familia, a mí, a mis colaboradores, hago responsables a estos descalificados, de cualquier atentado, de cualquier accidente, de cualquier kilo de droga que aparezca en algún lugar”.



Serrano aceptó diálogo



El diálogo entre el excontralor Pólit (actualmente prófugo) y el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, se dio en el 2017.



Así lo reconoció el titular de la Asamblea Nacional, quien la tarde del 26 de febrero del 2018 solicitó que se judicialice el audio que horas antes había presentado el fiscal Carlos Baca Mancheno, en alusión a un supuesto complot en su contra.



Serrano no dio más detalles sobre esta grabación y el contexto en el que se produjo la conversación con el excontralor, quien fue censurado por la Legislatura meses antes.



En lugar de eso pidió sanciones para quienes hicieron la grabación y la difundieron.



Por eso, minutos más tarde oficializó en la Fiscalía Provincial de Pichincha el pedido para que se pueda conocer “fecha, circunstancias y propósito” en los que se dio la conversación con el exfuncionario acusado de participar en actos de corrupción con la empresa brasileña Odebrecht.



Pero en la tarde, la Fiscalía General dijo haber abierto una indagación previa y nombró un perito, para que realice el cotejamiento de voces que se escuchan en la grabación.



José Serrano también mostró un expediente cuya información -aseguró- debe ser investigada, y propuso que una comisión especial lo haga.

Según la Ley de la Función Legislativa, el Consejo de Administración Legislativa (CAL), que él preside, tendrá que conocer la solicitud para calificarla y, luego, el Pleno tendrá que aprobarla y conformarla. La propuesta es que dentro de este grupo estén los jefes de las cinco bancadas inscritas legalmente, quienes ayer tuvieron sus primeras reacciones a la propuesta de fiscalización.



En el documento presentado por Serrano habría, presuntamente, inconsistencias de la Comisión que investigó la insubordinación policial del 30 de septiembre del 2010, creada por el entonces presidente Rafael Correa.



Esa información trascendió luego de una entrevista realizada a Pólit en Miami, Estados Unidos. La Comisión estuvo integrada por el ahora Fiscal General. El asambleísta sumará una denuncia por intimidación.



El actual contralor, Pablo Celi, días antes afirmó que no existía la documentación exhibida por Carlos Pólit, sobre la cual supuestamente el fiscal Baca, quien presidía en ese entonces la Comisión 30-S, cobraba sueldo a través de un sobrenombre.



En el audio difundido en horas de la mañana por Baca Mancheno se habla de un supuesto acuerdo entre Serrano y Pólit para sacarlo de la Fiscalía. El titular de la Asamblea no negó lo expuesto en el archivo y reiteró que las autoridades pertinentes deben investigar.



Durante la mañana, el Presidente del Legislativo escribió:



“Buscando cómo ‘cuidar’ el cargo ‘regalado’ a dedo; hoy tratan de intimidarme…” en referencia a la exposición que hizo el fiscal Baca.

En una conferencia convocada a las 17:00 en la Asamblea, y al ser consultado sobre estas aseveraciones, Serrano respondió que el Consejo de Participación Ciudadana transitorio será el encargado de evaluar a los funcionarios y de investigar “la nominación y designación de los concursos que se llevaron a cabo a las autoridades de control”.

A continuación la transcripción textual de la grabación presentada por el fiscal Carlos Baca Mancheno:



Carlos Pólit: ¡Aló! ¿Pana como estás?



José Serrano: Hola hola Carlitos.



Carlos Pólit: Qué fue compadre lindo. ¿Cómo estás? Aquí pues hermano saludándote.



José Serrano: Hermano aquí, aquí el tema es Baca hermano. Baca es un miserable, tú sabes que siempre fue un miserable y obviamente él no está dispuesto a cumplir con ningún, con ningún acuerdo, no…



Carlos Pólit: Ya.



José Serrano: Ehh, pero al final yo no sé. O sea, yo no sé Baca a quién está respondiendo este rato, pero él está jugando en su cancha porque él también quiere ser presidente de la República, no…



Carlos Pólit: ¡Carajo! ¡No me digas!



José Serrano: Sí sí sí. Es el arribismo. Como él maneja esos temas y el hermano maneja el tema electoral, entonces ellos tienen una fuerte presencia ahí, pero, pero definitivamente tenemos que bajarle al, no nos queda más, él no puede ser Fiscal hasta finales de este año.



Carlos Pólit: Perfecto. Oye, dime, dime una cosa, este, el documento lo tengo listo allá, ¿no?

José Serrano: Ya, ya.



Carlos Pólit: Ok ¿Procedo?



José Serrano: Sí.



Carlos Pólit: Porque ya el otro, el otro ya no existe. ¿Te acuerdas el que se mandó donde la amiga?



José Serrano: No, ese ya no, ese ya no existe.



Carlos Pólit: Ok.



José Serrano: Ya no existe.



Carlos Pólit: ¿Y el que estaba en la Contra también ya no hay?



José Serrano: No, ya no hay, ya no hay.



Carlos Pólit: Mmmmm.



José Serrano: Ya no hay ese.



Carlos Pólit: Ya, pero yo tengo todo, porque yo tengo recepción, yo tengo todo, pues.

José Serrano: Ya, ya perfecto. Él en realidad el único apoyo que tenía era el de, podemos que decir, el de este Guzmán.



Carlos Pólit: Correcto.



José Serrano: Por ahí estaban haciendo algún vínculo con, ahí estaban haciendo algún vínculo con él, con él. Con el actual Presidente, pero definitivamente ellos ehh, ese es el único vínculo que tienen. Pero, pero Baca es un peligro, o sea Baca simplemente no… Él va a xxxxx y además él está jugando a toda una estructura de corrupción con los hermanos…



Carlos Pólit: Pepe, pero mira este caso que acaban de sacar hermano, que yo saqué los indicios penales, en el tema que acaban de... La Fiscalía no acusa ni al constructor, ni a Worley Parsons, ni a, ni a, ni a Bravo, ni a Alex Bravo y a cuatro más. Lo deja solo a Capaya y Capaya el juez tuvo que eliminarlo porque ya no tuvo pues, el contratista ya no hay otro, otros elementos que, que él tenía que responder. Entonces, imagínate tú, desvinculan a toda la mafia que cobró el dinero y lo dejaban solito a CAPAYA con el fin de que sabían perfectamente que el juez tenía que archivar, pues.



José Serrano: Claro, claro, no, no. Es evidente que ellos incluso con el propio Odebrecht parece que ellos han llegado a una negociación.



Carlos Pólit: ¡Pero, pero total Pepe! Cuando ese tipo hace el testimonio anticipado, ¡mira lo que habla viejo!



José Serrano: Sí.



Carlos Pólit: Mira ese man lo prepararon totalmente viejo y solo le pregunta: ¿Y Rafael Correa habló con usted? ¿Tiene que ver algo? No, no, no, no, no, él nada que ver, nada que ver.



José Serrano: De acuerdo, de acuerdo.

Carlos Pólit: Date cuenta.



Voz masculina no identificada: Ehh, Carlos: Tú me das coordenadas.



Carlos Pólit: Ya.



Voz masculina no identificada: Yo mando, yo mando una persona mía de las bravas.



Carlos Pólit: Ya.



Voz masculina no identificada: Y empiezo a procesar eso obviamente.



Carlos Pólit: Eh, eh… Escúchame un ratito ¿Pepe? Sabes que a mí se me facilita. ¿Te acuerdas del chiquito? Él te va a entregar todo.



José Serrano: Ya.

Carlos Pólit: ¿Podrías indicarle cómo? Y él va inmediatamente donde me digan ustedes.



José Serrano: Ya ¿Y eso puede ser cuándo? ¿Hoy día mismo?



Carlos Pólit: Inmediatamente, en una hora, dos horas. Tú ya lo conoces y todo pues hermano.



José Serrano: Ya, sí, sí. Estamos claros en eso, estamos en eso.



Carlos Pólit: Ya, ya, ok.



Voz masculina no identificada: ¡Ojo! Te acabo de decir que esto es un compromiso contigo…



Carlos Pólit: Sí.



Voz masculina no identificada: Yo lo único que ya a estas alturas del partido me vale verga lo que le pase es a Neme, hermano. Yo el domingo estoy allá nos tomamos un café y no te olvides de mi cita médica, de esa huevada loco.



Carlos Pólit: No, no. Ya está listo. Ehh Pepito, un abrazo fuerte pana, ya.



José Serrano: Abrazo. Chao hermano.