Críticas y apoyo a Gabriela Rivadeneira por respaldo a Nicolás Maduro

Las expresiones de la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, sobre la situación de política en Venezuela provocaron críticas de sectores políticos contrarios al correísmo y generó apoyo de parte de sus compañeros de movimiento.

Ana Galarza, del movimiento Creo, calificó como una “vergüenza” las declaraciones de Rivadeneira quien participa del Foro de Sao Paulo, que se lleva a cabo en La Habana. “Es una falta de sensibilidad con toda la migración que hay en el país en consecuencia del gobierno totalitarista y nefasto heredero de Nicolás Maduro (presidente de Venezuela) y Hugo Chávez”, señaló la legisladora.



Para Galarza, Rivadeneira no tomó en cuenta a las víctimas mortales que se registraron en enfrentamientos entre las fuerzas del orden y manifestantes que se dieron durante julio del 2017.



En cambio, para Juan Cárdenas, de Revolución Ciudadana, existe un bloqueo económico de Estados Unidos que afecta directamente a Venezuela. Él señaló la mañana de este miércoles 18 de julio del 2018 que hay un afán del gobierno de norteamericano para conseguir los recursos petroleros.



“Hay una injerencia, intervencionismo del imperialismo en Nicaragua y Venezuela. Cuando nos dicen que están matando gente, no preguntan quién está matando, no pregunta quién se está muriendo. No preguntan que hay un cerco criminal, un bloque intencional del imperialismo”, señaló.



Su compañero de bancada, Esteban Melo, pidió que se respete el proceso democrático con el que Maduro llegó a la Presidencia y también criticó un bloqueo económico por parte de Estados Unidos y un proceso de “sabotaje a las instituciones, economía y al pueblo venezolano”, dijo.



Galarza, a pesar de no estar de acuerdo con las expresiones de Rivadeneira, señaló que respeta su derecho a expresarse libremente. La asambleísta Cristina Reyes, del Partido Social Cristiano, señaló que la expresidenta de la Asamblea tiene posiciones sectarias con ideologías que datan de hace dos siglos. Sin embargo, señaló que no opinaría al respecto y que observa en redes sociales y en la opinión de la ciudadanía el rechazo a las declaraciones de la asambleísta de la Revolución Ciudadana.



Rivadeneira, durante el Foro de Sao Paulo, que rinde tributo en La Habana a su fundador Fidel Castro, se refirió el martes 17 de julio del 2018 a la situación de Venezuela. La legisladora indicó que con el "liderazgo" del presidente Nicolás Maduro los venezolanos "saldrán adelante". Las declaraciones de Rivadeneira fueron publicadas en YouTube donde dice: "Gracias a Venezuela por siempre la solidaridad permanente. Mucha fuerza ante este bloqueo que están sufriendo. Sabemos que con el liderazgo que se está implementando con el compañero (Nicolás) Maduro, con la compañera Delcy (Rodríguez), con otros compañeros desde otras áreas asumiendo el liderazgo de Venezuela y que lo dejo nuestro comandante Chávez el pueblo venezolano va a salir adelante. Mucha paz, mucha armonía, pero también mucha firmeza y mucha convicción para resistir al embate neoliberal. Abrazo y fuerza a Venezuela".