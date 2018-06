La crisis del Aquarius confirma la ‘victoria de los duros’ en la Unión Europea

LEA TAMBIÉN

Más allá de la ola de solidaridad en España, la crisis del barco humanitario Aquarius confirma la “victoria de los duros” en una Unión Europea (UE) que prioriza el control de sus fronteras a la acogida de migrantes, según los expertos.

“El Aquarius es la ilustración de un cambio lento del paisaje político europeo sobre las cuestiones migratorias; de la victoria de las posiciones más restrictivas, de los duros”, dice Yves Pascouau, investigador en la universidad francesa de Nantes.



Lejos quedan las imágenes de solidaridad en estaciones de trenes del centro de Europa en el momento álgido de la crisis de refugiados en 2015 y los llamados a la UE por parte de la canciller alemana, Angela Merkel, a quien su política de acogida pasó factura electoral.



Desde entonces, además del conocido como grupo de Visegrado (Polonia, Rumanía, Eslovaquia y República Checa), contrario a la acogida de refugiados, el discurso antiinmigración caló en otros países como Austria e incluso Italia, en primera línea de crisis migratoria.

Fotografía facilitada por la ong SOS Mediterranee del suministro alimentario por parte de los Guardias Costeros italianos a los inmigrantes del Aquarius, en Sicilia.



El flamante ministro del Interior italiano, el ultraderechista Matteo Salvini, rechazó el desembarco del barco fletado por una oenegé con 629 migrantes socorridos a bordo y clamó “VICTORIA” cuando el nuevo gobierno socialista en España se ofreció a acoger el Aquarius.



“Las posiciones antiinmigración están ahora más extendidas. Al grupo de Visegrado, podemos agregar Austria, Italia, Dinamarca, Bélgica”, agrega el experto en temas migratorios, para quien la “victoria de los duros” quedó plasmada en la cumbre de Bratislava en 2016.



Los países europeos instauraron en la capital eslovaca su hoja de ruta para dejar atrás años de crisis económica y migratoria con un nuevo impulso al bloque tras la retirada de Reino Unido en marzo de 2019, basado principalmente en la defensa y la protección de fronteras.





Protección de fronteras

Para la investigadora del think tank español CIDOB con sede en Barcelona, Elena Sánchez Montijano, “ parece claro que efectivamente se va a reforzar el papel de Frontex (Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas)”.



“Algunos tendrán un discurso más o menos duro, pero en eso pueden estar de acuerdo”, agrega la investigadora, que apunta también al aumento de los acuerdos con terceros países, tanto de tránsito como de origen de los migrantes, y a una política de retorno “efectiva”.

Miembros de la ONG SOS Mediterranee conversando con inmigrantes rescatados a bordo del barco Aquarius, en la zona de búsqueda y rescate en el mar Mediterráneo. AFP