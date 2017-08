Criminalística terminó diligencia de revisión de dispositivos electrónicos en caso Odebrecht

La diligencia acabó a las 14:10 de este lunes, 14 de agosto del 2017. Peritos de Criminalística terminaron de extraer la información de unos 30 dispositivos electrónicos que fueron incautados en junio por el caso Odebrecht. La pericia es parte de la indagación previa en contra de siete procesados por asociación ilícita.

A la diligencia no asistió Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glas, quien actualmente está con arresto domiciliario.



La fiscal del caso, Diana Salazar, no dio declaraciones al respecto. Mauricio Garrido, abogado de José Terán, otro procesado, señaló que los peritos sacaron toda la información y que ahora se analizarán audios.



Por su parte, Juan Carlos Quintana, defensor de Carlos Villamarín, dijo que el siguiente paso es que los peritos de Criminalística emitan un informe detallado sobre el contenido de los aparatos electrónicos. Para esto tienen un plazo de 10 días. Luego ese documento será incluido en el expediente judicial.



Además informó que mañana, a las 10:00 se realizará una reconstrucción de los hechos en el departamento de un hotel de Quito. Las investigaciones señalan que allí los procesados mantenían reuniones con los directivos de Odebrecht.



Quintana también señaló que la Fiscalía debe llamar, en el proceso, a los representantes de Odebrecht, pues el delito que persigue se trata de la complicidad o pacto de los implicados.



De allí, que señala que de no existir esto, pedirá la nulidad del proceso.