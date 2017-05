Creo-SUMA se reúne a puerta cerrada para definir su candidato para el CAL

Tras la negativa del oficialismo de apoyar la candidatura de Guillermo Celi para integrar el Consejo de Administración Legislativa (CAL) en representación de Creo-SUMA, esta bancada busca una nueva opción. Los primeros nombres que surgen son los de Fernando Burbano y Luis Pachala.

Ellos, junto a Celi, son parte de la terna que conformó la alianza opositora en una reunión previa. La tarde de este martes, 16 de mayo de 2017, los 32 integrantes del bloque se reúnen en un hotel, en el norte de Quito; para definir si se mantienen con esta idea y mocionan a Burbano en el pleno del miércoles 17 o buscan otros nombres.



La opción de Celi fracasó porque no recibió el apoyo de Alianza País (AP). El oficialismo tiene la mayoría legislativa y Creo-SUMA necesita al menos 21 de sus votos para lograr un puesto en el CAL, que es el máximo órgano de la legislatura.



Augusto Espinosa (AP) dijo que apoyarían una eventual candidatura de Patricio Donoso, por su perfil legislativo. Mientras que Soledad Buendía, también oficialista, habló de Héctor Muñoz, por ser un joven "con muchas cualidades". Ambos dijeron antes del arranque de la reunión de Creo-SUMA que no hablarán de sus pronunciamientos y respetarán la decisión del bloque.



Fabricio Villamar, integrante de la oposición, considera que se debe respetar la terna inicial y mocionar a Burbano y en caso de una nueva negativa oficialista seguir con la sucesión y proponer a Pachala. "No podemos permitir que nos digan a quien poner. Si eso pasa no hemos entendido de qué se trata la democracia", dijo.