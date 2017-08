Creo, Izquierda Democrática y la Comisión Anticorrupción piden la renuncia de Jorge Glas

A través de cartas y mensajes difundidos en redes sociales, dos movimientos políticos y una comisión ciudadana pidieron la renuncia del vicepresidente Jorge Glas. Los documentos se hicieron públicos este miércoles 2 de agosto del 2017.

Están dirigidos al presidente Lenín Moreno y se suscribieron luego de que se difundiera un audio (desde el exterior) en el que se nombra al Vicepresidente como parte de la supuesta trama de pagos de coimas hechas por Odebrecht en Ecuador.



Glas rechazó estas vinculaciones y dijo que hasta el momento no hay pruebas contra él. Además, que Odebrecht incurrió en un espionaje político y que se trata de una trama de venganza contra él y contra el Gobierno de la Revolución porque tuvo mano dura con Odebrecht.



Para la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), estas denuncias han configurado un panorama político en el cual "la representatividad de la segunda autoridad del Ecuador no solo se halla cuestionada sino irrespetada en general".



La CNA, que ya presentó dos denuncias en la Fiscalía contra el Vicepresidente por presuntas irregularidades en obras de los sectores estratégicos, ahora pide la renuncia inmediata de Glas.



"... Y debido a que la institucionalidad del país debe dejar de ser permisible, frente a una circunstancia trágica que vive la Patria, la CNA demanda al Vicepresidente que renuncie a sus funciones", según el comunicado.



La comisión ciudadana también argumenta que el "Ecuador ha dejado de confiar en la justicia, ha dejado de confiar de manera absoluta en Jorge Glas y como las medidas de cirugía mayor contra la descomposición no han llegado eficazmente y con celeridad, la salida de Glas de la Vicepresidencia debe ser el comienzo de una serie de medidas...".



Por otro lado, Guillermo Lasso, representante del movimiento Creo y candidato de la oposición en las pasadas elecciones presidenciales, también solicitó la salida de Glas. Pero dijo que debe ser Moreno quien tome la decisión.



"Si Lenín quiere demostrarle al pueblo ecuatoriano que hará una cirugía mayor contra la corrupción, debe pedirle la renuncia a JG (Jorge Glas)", comentó el expresidenciable. Y el mensaje fue replicado esta mañana en la Asamblea. El bloque legislativo de Creo también dijo que Glas debe dejar su cargo.



La Izquierda Democrática (ID) también se sumó al pedido de salida del Vicepresidente. Y al mismo tiempo exhortó, en un comunicado, a la Fiscalía para que actúe con celeridad. "Pedimos al Fiscal General acciones inmediatas, debe cumplir sus funciones y sacar a la luz las pruebas que ya tiene", señala el movimiento político.



La ID también basa su solicitud a los audios que fueron difundidos el martes en el que, además, se hace mención al tío del Vicepresidente, Ricardo Rivera, quien se encuentra con arresto domiciliario desde el 2 de junio y es procesado por supuesta asociación ilícita.



"Esta irresponsable y repudiable actuación del ejercicio del poder público necesita una toma de decisión radical, que en esos momentos es una demanda social", comentó la ID. "Señor Presidente por el respeto que se merece el país y los ecuatorianos es el momento que usted retire la confianza y pida la renuncia del señor Jorge Glas, de la Vicepresidencia de la República, es la única forma de demostrar que no se ampara ni se solapa la corrupción, de no hacerlo terminará contaminándole".