Movimiento Creo denuncia que encontraron supuestos documentos electorales en basureros de Guayaquil

El director nacional del movimiento Creo, César Monge, denunció que supuestamente hallaron documentos electorales botados "en basureros" cercanos a varios recintos electorales.

Monge llegó la tarde de este lunes 20 de febrero del 2017 hasta la Delegación Electoral del Guayas, en el norte de Guayaquil. En la intersección de las avenidas Democracia y Sufragio Libre, se subió en un vehículo y ante simpatizantes afirmó que su organización encontró fundas azules con los logos del Consejo Nacional Electoral (CNE) con certificados de votación, el padrón electoral y sellos de seguridad de los kits electorales

​.

"Es decir que si alguna de estas personas no ha ido a votar, alguien les pudo haber firmado como si hubieran votado y como no había a quién entregarle el certificado de votación lo botaron en la basura para que no quede rastro", reclamó.



Sobre el vehículo lo acompañó el candidato a legislador del distrito tres de Guayas, Robert Gómez. Monge agregó que este 20 de febrero presentarían una denuncia ante la Fiscalía para que se investigue la irregularidad.



Esta denuncia se efectuó en horas de la tarde, luego de que la Policía Nacional separara los grupos de simpatizantes de Creo con las del oficialismo.



Durante la mañana estuvieron juntas, eso provocó el intercambio de insultos e incluso se lanzaron botellas plásticas. Luego el grupo oficialista fue llevado hacia un costado de la avenida Sufragio Libre y los de Creo se quedaron del lado de la avenida Democracia.



Durante la tarde incluso los simpatizantes trataron de pasar los cercos policiales, pero la situación fue controlada por los uniformados.



Hasta las 20:00 los manifestantes permanecían en los exteriores de la Junta Electoral: los simpatizantes de Lenín Moreno gritaban "una sola vuelta" y los de Guillermo Lasso Lasso "presidente", en medio del resguardo policial.

Quejas por suspensión de escrutinio



Delegados de partidos y movimientos de varias organizaciones políticas reclamaron la noche de este 20 de febrero del 2017 en los exteriores de la Delegación Electoral de Guayas porque no se les permitió cerca de las 19:00 ingresar al Salón de la Democracia, donde sesiona la Junta Electoral en el escrutinio de votos.



Y es que en la puerta principal del organismo personal militar no permitió el acceso de personas aunque tuvieran el carnet de autorización.



El candidato a asambleísta del Partido Socialista, Gabriel Pin, reclamó que se coarte la posibilidad de que se constante el avance del escrutinio.



También se quejó Wilson Sánchez, postulante de Adelante Ecuatoriano Adelante. "Los militares nos dicen que es orden de arriba, pero no dicen por qué no nos dejan pasar".



Pasadas las 18:50 un grupo de delegados cuestionó a los militares que impidieron su acceso. Ellos respondieron que obedecían órdenes.



Minutos después se informó que se había suspendido la sesión y que estaba previsto que se reinstalara la sesión a las 20:00.



Hernán Ulloa, candidato suplente a asambleísta de la Alianza Creo-SUMA, dijo que durante el conteo de votos de personas privadas de libertad y voto en casa los vocales de la Junta Electoral estaban ausentes. Eso, dijo, generó reclamos entre los candidatos de distintos grupos que se encontraban en el Salón.



El gobernador de Guayas, Luis Monge, explicó que en el oficialismo están pidiendo celeridad en el proceso de escrutinio.

Hasta antes de las 20:00 ningún vocal de la Junta Electoral se refirió a las causas de la suspensión del proceso de escrutinio y las denuncias del movimiento Creo.