Creo anuncia pedido de juicio político en contra de la Canciller

Los 20 asambleístas del movimiento Creo firmarán la petición de juicio político en contra de la canciller María Fernanda Espinosa aduciendo incumplimiento de funciones. El anuncio se realizó la mañana de este jueves 17 de mayo del 2018.

El legislador Fabricio Villamar cuestionó el accionar de Espinosa en el manejo de la crisis en la frontera norte y en la actuación de Ecuador en el caso que involucra al australiano Julian Assange.



Fernando Flores dijo que también se evidenció el incumplimiento de funciones al no tener representación de Ecuador en la crisis que vive Venezuela que afecta a los ecuatorianos que viven en ese país.



Creo también presentará pedidos de juicio político en contra de los exministros de Defensa y Seguridad, César Navas y Patricio Zambrano, respectivamente.



Según la Ley de la Función Legislativa, se necesitan dos terceras partes de la Asamblea para censurar a ministros. Ayer, miércoles 16 de mayo, el sector correísta anunció que también pedirán un juicio político en contra de la Canciller y de los ex funcionarios.



La decisión se tomó la tarde del miércoles luego de que la Asamblea recibiera en comisión general a Navas y Zambrano. En la cita explicaron las acciones desarrolladas por las carteras de Estado que estuvieron a cargo de la seguridad en la frontera norte, cuando se produjeron hechos violentos desde inicios de este año. También fue invitada Espinosa, pero no acudió por encontrarse fuera del país.