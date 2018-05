Crédito tributario del ISD se reemplazará con devolución mensual  

LEA TAMBIÉN

La eliminación del beneficio del crédito tributario del impuesto a la salida de divisas (ISD) será reemplazada con la devolución mensual de este tributo a exportadores.

El director del Servicio de Rentas Internas (SRI), Leonardo Orlando, ratificó este jueves, 10 de maro del 2018, que la reforma económica, cuyo envío a la Asamblea Nacional se ofreció para la presente semana, incluirá la eliminación de este beneficio tributario.



El 3 de abril, la ministra de Finanzas, María Elsa Viteri, explicó que la eliminación del crédito a favor de empresas representará un ingreso al Fisco de USD 330 millones anuales.



El Gobierno propone ahora compensar esa eliminación con la devolución. “En vez de recuperar como crédito a fin de año, se hará una devolución mensual. Ya se aprobaron las primeras partidas en las que se aplicará”, indicó Orlando, y dijo que la disposición final se anunciará la próxima semana.



Este incentivo ya consta en la Ley de Reactivación Económica, vigente desde este año.



La norma especifica que “los exportadores habituales, en la parte que no sea utilizada como crédito tributario, tienen derecho a la devolución de los pagos realizados por ISD en la importación de materias primas, insumos y bienes de capital”. Pese a estar vigente, el beneficio tributario no estaba operativo por falta de una resolución que debía definir los parámetros para aplicarlo.



El beneficio de la devolución está condicionado a que el empresario sea un exportador habitual. El SRI debe aclarar, con un reglamento, quiénes entran en esa definición.



Orlando dijo que el SRI está trabajando en esa norma, pero los empresarios temen que el beneficio sea mínimo.



Roberto Aspiazu, director del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), duda que la devolución llegue a darse. El directivo recordó que el Gobierno tiene pendientes de pago USD 300 millones por devoluciones de otros impuestos al sector exportador.



El miércoles pasado, 9 de mayo del 2018 , el CEE emitió una carta al Ministerio de Industrias y Productividad, en la cual expresó su preocupación ante la posible eliminación del beneficio. Cree que la medida equivale a un incremento arancelario automático del 5% para las materias primas y bienes de capital necesarios para la industria local y llevaría a un aumento de los costos de producción.



“En Ecuador se quiere impactar a la industria nacional por USD 500 millones, por la imposición de un equivalente arancelario, siendo los sectores más afectados los relacionados con químicos y fármacos, alimentos y bebidas, plásticos, metalmecánico y agroindustrial”, señala el documento.



La inquietud del sector empresarial también se debe al retraso en la presentación de la reforma económica, que inicialmente estaba prevista para el 22 de abril, pero que aún no llega a la Asamblea. Esto y el incumplimiento del informe de Contraloría sobre la deuda pública elevaron el riesgo país a 789 puntos, hasta el 9 de mayo, dijo Danilo Albán, miembro del Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa.



El director del SRI señaló que este viernes, 11 de mayo del 2018, o los primeros días de la próxima semana se enviará al Legislativo la reforma.



Con el paquete de medidas, el Gobierno espera recaudar USD 624 millones, en los que se incluyen medidas como la remisión tributaria y cobro del IVA en seguros de salud y vida.



Estos recursos aliviarán las necesidades fiscales, pese a que el precio del petróleo se ha incrementado, al igual que la recaudación tributaria.

Entre enero y abril, la recaudación de impuestos mejoró 8,4% frente a igual período del año pasado, según datos presentados ayer por el SRI.