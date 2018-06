Crédito de multilaterales a Ecuador puede aumentar

LEA TAMBIÉN

La gira de los ministros de Finanzas y de Hidrocarburos, y de la titular del Banco Central comenzó el lunes, 11 de junio del 2018, en Washington y abarcó reuniones con cuatro organismos multilaterales.

Estos son el Banco Mundial (BM), la Corporación Financiera Internacional (CFI), el Grupo Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional (FMI).



En el plan económico del Gobierno, el presidente Lenín Moreno planteó como uno de sus ejes mejorar las condiciones de endeudamiento. Para este año se proyectan USD 9 500 millones en necesidades de financiamiento. En este contexto, acordar con los multilaterales permitiría bajar el costo del financiamiento para el Ecuador. Los organismos ofrecen actualmente tasas de entre 2 y 3% y plazos de pago de entre 15 y 20 años.



Se trata de un endeudamiento más cómodo si se compara con el conseguido a través de bonos, por la que el país pagó tasas de entre 7 y 10% desde el 2014, cuando volvió a los mercados internacionales.



También conseguiría mejores condiciones de pago respecto a los créditos con entes chinos. El préstamo de USD 150 millones del banco chino ICBC en el 2017 fue a cinco años y una tasa de 6,20%.



Sin embargo, existen factores a tomar en cuenta para aumentar el monto de su deuda con los multilaterales.



Según Finanzas, esta deuda es de USD 7 491 millones, hasta abril del 2018.

Para atender esas necesidades fiscales, hay espacios para aumentar el acceso al financiamiento en organismos como el Banco Mundial y el FMI, indicó Augusto de la Torre, exjefe del Banco Mundial para América Latina.

Señala que Ecuador ha subutilizado su cupo con este organismo, que otorga créditos de asistencia técnica, para proyectos y otros de rápido desembolso que se podrían utilizar para fortalecer las cuentas fiscales.



Actualmente, el Banco Mundial tiene un portafolio en Ecuador de unos USD 1 000 millones en proyectos de inversión con el Gobierno central, a través del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Birf), y con gobiernos seccionales.



El departamento de comunicación del organismo confirmó que recientemente el ente subió el cupo para el país en USD 500 millones, para incluir dos nuevos proyectos.



Pero en caso de que Ecuador quiera acceder a un crédito de rápido desembolso -que tiene más cupo que aquel para proyectos-, necesitaría una certificación de que la macroeconomía está en orden. Esta proviene del FMI, añade el exjefe del Banco Mundial.



“Si Ecuador tuviera un programa fiscal con la aprobación del FMI podría acceder a este financiamiento”, manifiesta.



El acercamiento con el FMI podría ayudar también al país a acceder a dos tipos de créditos adicionales.



Miguel Ricaurte, exdelegado ante el FMI por Chile, señala que uno de ellos es una Línea de Crédito Flexible (LCF) del FMI, que puede tardar seis meses en concretarse.



“Se puede comparar con una línea de sobregiro en el banco, pero por lo general son montos muy pequeños. A Colombia, que tiene una economía más grande que la de Ecuador, le dieron recientemente USD 2 000 millones”, indica.



La otra opción es el crédito conocido como ‘stand by’, que se concreta en menos tiempo y que el país puede usar para llenar el flujo de caja, para solucionar problemas de balanza de pagos, dice Ricaurte.



A Argentina, que recientemente consiguió USD 50 000 millones, le tomó tres semanas de negociaciones y un plan de fuerte ajuste fiscal.



El monto dependerá de la cuota o acciones que tiene el país en el FMI, conocido como derechos de giros. A Argentina, el ente le otorgó 11 veces más su cuota, pero eso no es lo común, dice Ricaurte.



En promedio, el ente puede prestar entre cuatro y siete veces más el derecho de giro o incluso menos. Todo dependerá de la negociación a la que lleguen los países. Los derechos de giros de Ecuador ascienden a USD 990 millones.

En la reunión de los ministros ayer con el FMI se abordó la posibilidad de pedir apoyo para asistencia técnica, indicó el ente en un comunicado.



Con otros entes como CAF -Banco de Desarrollo de América Latina- y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en cambio, Ecuador está al tope en el cupo, dijo Carlos de la Torre, exministro de Finanzas. “En mi gestión fueron claros en decir que no podían subirnos los cupos. No depende de una negociación sino de la cartera. Si aumentan su capital pueden aumentar el cupo”.