El crédito empuja la venta de autos usados

El mercado de autos usados y seminuevos tuvo un incremento en ventas durante el primer semestre del año, en comparación con igual período del año anterior.

En los portales Patiotuerca y 1001carros.com las ventas de vehículos de segunda subieron en los primeros seis meses del año. En el primero, el incremento fue de un 20%. Mientras que en el segundo se vendieron 1 000 unidades, esto es, 300 más que en el primer semestre del pasado año.



Juan Esteban Sáenz, country manager de Patiotuerca, atribuye este comportamiento del mercado al buen desempeño que han tenido durante el 2018 las ventas de autos nuevos. “Esto afecta de manera positiva a la rotación de los usados”.



Otra variable que destaca Sáenz es que hoy existen mayores opciones de financiamiento para los usados, lo que ha dinamizado el sector.



De hecho, Patiotuerca y 1001carros.com –que pertenece a Casabaca– ofrecen planes de financiamiento con entidades financieras, mediante créditos de consumo o automotriz, y aceptan pagos con tarjetas de crédito.



Los precios de los automotores también disminuyeron en el primer semestre, producto de una mayor oferta y del crecimiento en la venta de autos nuevos. Las reducciones van de un 5% a un 20%, dependiendo del modelo y las marcas, según los portales web.



En las ferias de autos usados la realidad no es la misma. Si bien las ventas han mejorado un poco en relación con el año anterior, no se mueven a igual ritmo que en los portales.



Samuel Molina, presidente de la Asociación de Comerciantes de Vehículos Usados del Distrito Metropolitano de Quito, señaló que aunque el mercado se ha reactivado un poco más en el 2018, el dinamismo no alcanza los niveles de otros años. Lo atribuye a que hoy en día la oferta de autos nuevos, con mejores facilidades y bajas entradas, es más amplia.



“El negocio se mueve más entre los mismos comerciantes; no hay mucho cliente final”, dice Molina, quien exhibe sus carros en la Feria de Autos del Sur, una de las más grandes del país a la que llegan comerciantes de otras provincias buscando autos a buen precio.



Una de ellas es Nancy Paredes, proveniente de Ambato. “Estoy buscando un carro bueno y económico. Me gustan Grand Vitara, Aveo y carros grandes Toyota. Los vendemos en un patio de autos, al contado o financiado”.



René Freire, quien también se dedica a la compraventa de autos, ofrecía en la feria tres modelos Chevrolet: Luv, Grand Vitara y D-Max, y un Mazda. “Las ventas están regulares. He vendido unos 25 carros en lo que va del año; el año pasado unos 20 a esta fecha”, señalaba el pasado domingo 8 de julio, en la feria del sur.



Chevrolet es la marca más demandada, porque los repuestos son más baratos y más fáciles de conseguir, comentó Freire. Luego, Toyota, Mazda, Nissan y Mitsubishi.



El comerciante subrayó que los autos usados compiten en calidad, no en precio. “Nos esmeramos en comprar carros flamantes, sin importar el año, que tenga todo original”.



Dos compradores consultados en la feria buscaban modelos Chevrolet y Volkswagen, para uso familiar. En especial de la marca Renault.



Jorge Bonilla preguntaba en la feria los precios de los Volkswagen y Chevrolet. Su presupuesto es de USD 8 000.



Ana Valdez demoró cinco meses en vender su carro, un Kia Río del 2012, con 80 000 km. Lo ofreció en un primer momento en USD 15 000 tras revisar cotizaciones de autos similares en portales especializados, pero no lograba venderlo porque los interesados le ofrecían menos. Finalmente, lo vendió el mes pasado en 14 200.



Alfonso López, presidente de la Asociación de Comerciantes de Autos Usados de Tungurahua, que organiza la feria los lunes y los martes en Ambato, percibe una leve mejoría en las ventas en los seis primeros meses de este año.



Deysi Viera, que comercializa autos de la marca Kia y Fiat en este espacio, explica que entre enero y junio de este año ha vendido un promedio de tres carros al mes. En iguales meses del año pasado colocaba solo uno cada mes.