Cpccs transitorio evaluará ética y legalidad

El objetivo es que el proceso formal de evaluación a las autoridades arranque el 5 de abril próximo. Por esta razón, el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) Transitorio aprobará este miércoles 21 de marzo del 2018 el reglamento para cumplir con esta tarea. Estas acciones son parte de sus competencias tras la aprobación de la consulta popular y referendo que se realizó el 4 de febrero pasado.

Los integrantes del Consejo deberán votar para establecer los parámetros e indicadores propuestos por la subcomisión de evaluación. La propuesta fue difundida entre los consejeros para que la analicen durante el fin de semana. Mañana tendrán un taller para afinar detalles y el miércoles se dará a conocer la versión final.



Se plantea evaluar, entre otros aspectos, la ética y la legalidad en las acciones realizadas por las autoridades de control. También se deberán establecer la metodología y el cronograma de trabajo (ver entrevista en la parte inferior).



Pero otro punto pendiente es el costo económico que representa esta tarea, que fue encomendada al Consejo.



La consejera Myriam Félix explicó que al tratarse de un trabajo extraordinario no está considerado en el presupuesto anual de la institución. Y que será imposible redireccionar los fondos porque cerca del 90% del dinero asignado se va en los pagos de funcionarios.



No se ha determinado una primera aproximación del costo, pero los consejeros presentaron al presidente Lenín Moreno una primera planificación. Se requerirá, por ejemplo, más personal, algunos equipos y gastos logísticos.



Félix añade que se trabajará en conjunto con las universidades para la evaluación. También se está coordinando la invitación a la ONU para que acompañe el proceso. Y, finalmente, se analiza sumar un veedor internacional con experiencia en este tipo de tareas, que podría ser privado.



El Consejo Transitorio, según el anexo aprobado en la consulta, tiene seis meses desde su posesión para realizar la evaluación a las autoridades. Es decir, que los resultados deberán estar listos, a más tardar, en septiembre próximo.



En algunos casos, cuando la calificación sea negativa, la instancia temporal tendrá la potestad de destituir a autoridades como el Fiscal General, los superintendentes, los defensores, entre otras.



Se preparan veedurías

​

La sociedad civil recupera presencia poco a poco. Esta vez, con la formación del Cpccs Transitorio, ya varios grupos han conformado veedurías para vigilar el desempeño de la institución.



La primera en hacerlo fue la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD). Investigaron los perfiles de los candidatos planteados por el Ejecutivo en sus ternas para elegir a los siete consejeros que lo conforman.



Su director ejecutivo, Mauricio Alarcón, explica que no se trata de una acción coyuntural, ya que desde 2009 han trabajado para impulsar la participación ciudadana y la lucha contra la corrupción.



Esta vez, el objetivo es transparentar el accionar del Consejo Transitorio, que todas sus actuaciones se den dentro del marco legal vigente y los estándares internacionales.



La Corporación Participación Ciudadana (CPC) también anunció que llevará adelante una veeduría. La organización envió una carta a Julio César Trujillo, presidente del Cpccs transitorio, para notificarle de la iniciativa.



Ellos se enfocarán en la estructura, régimen legal y normativo del Consejo; la evaluación y procesos de selección de autoridades; los sistemas y mecanismos de participación ciudadana y control social.



La ciudadanía también se organizó. El colectivo Somos Vanguardia es la primera veeduría que fue formalizada por este nuevo Cpccs. El 9 de marzo les llegó la notificación.



El objetivo es observar que los procesos que realice el Consejo estén dentro del marco reglamentado; es decir el procedimiento de evaluación y designación de autoridades, explicó Stalin Basantes, parte del colectivo ciudadano.



La agrupación también espera conseguir una cita con los consejeros para presentarles su plan de trabajo, conversar y después difundirlo.



César Ulloa, coordinador de la Veeduría por la Democracia, creada por un grupo de académicos, cuenta que ellos van a acompañar al Cpccs, harán propuestas y le darán criterios, para que haga el mejor trabajo.



La semana pasada se reunieron con el personal del despacho del presidente Julio César Trujillo para presentarles una primera propuesta.



Además, esta semana expondrán criterios de evaluación para algunos funcionarios, que, desde su perspectiva, deben ser cesados según pruebas que adjuntarán dentro del proceso de acompañamiento.



En contexto



El Consejo de Participación Ciudadana transitorio lleva tres semanas en funciones. Una de las primeras actividades que realizó en el marco del control a las autoridades fue dar paso a la destitución de Carlos Ochoa como Superintendente de Comunicación.