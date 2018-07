El Consejo Transitorio destituye a los cinco vocales del CNE

LEA TAMBIÉN

Por unanimidad, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (Cpccs) cesó a los cinco vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE). La destitución se concretó este martes, 17 de julio del 2018.

Según la resolución final del proceso de evaluación, hubo incumplimiento y abuso de funciones del organismo electoral, al no garantizar los derechos de participación ciudadana.



"El CNE actuó a favor de poderes políticos antes que garantizar los derechos", se leyó en la resolución final.



Durante la sesión, se indicó que durante la gestión de los vocales evaluados no se dio seguridad juridica a los procesos electorales. Pusieron como ejemplo la cancelación de los registros de los movimientos Ruptura y Popular Democrático (MPD), el desconocimiento de la directiva de la Izquierda Democrática y el hecho de negarse a transparentar información de los procesos.



También se indicó que no hubo una adecuada gestión de los recursos públicos, en tres procesos contractuales.

De la resolución se desprende que ninguno de los vocales del CNE cumple con el parámetro de legalidad en su cargo. Según el informe, el Consejo de Participación Ciudadana destituido, que estaba encargado de la designación de los vocales electorales, tenía vínculos con el gobierno del expresidente Rafael Correa. Eso provocó irregularidades en la calificación de los postulantes.



Entre las motivaciones de la resolución, basadas en el informe técnico, se desprende que los vocales Nubia Villacís, Paúl Salazar, Mauricio Tayupanta y Luz Haro no cumplieron con los parámetros de legalidad y probidad requeridos.



En la resolución, se detalló que hubo inconsistencias en la información que presentaron los cuatro vocales mencionados, en el concurso de méritos y oposición para ocupar los cargos. Además, Haro y Villacís cayeron en contradicciones en su identificación étnica cultural, cómo indígena y montubia, respectivamente.



Salazar, por su parte, fue señalado por mantener vínculos con la función ejecutiva cuando fue designado como vocal principal. Según el Consejo Transitorio, esto no garantizó la imparcialidad e independencia de sus funciones.



Tayupanta, en cambio, fue señalado por un conflicto de intereses, ya que cuando se postuló al cargo de vocal era asesor del CNE y jefe de despacho presidencial de ese organismo.



El Consejo Transitorio también encontró indicios de acciones y omisiones del CNE en la principalización de las vocales Ana Marcela Paredes y Luz Haro. En el caso de Paredes, se indicó que la actual vicepresidenta del CNE participó en un concurso diferente y no debía ser tiutlarizada. Lo mismo ocurrió con la consejera Luz Haro.



Según la resolución final del proceso de evaluación, no se garantizó el derecho de participación y se rechazaron impugnaciones a candidatos que incumplían con los requisitos de probidad. El organismo transitorio anunció que ninguno de los vocales era idóneo para el cumplimiento de sus funciones, lo que deviene en una falta de legitimidad.



Los cinco vocales cesados tendrán tres días para impugnar la resolución del proceso de evaluación.