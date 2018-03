Julio César Trujillo es designado Presidente del Cpccs transitorio

El martes, 6 de marzo del 2018, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) de transición eligió a sus autoridades. Julio César Trujllo fue nombrado Presidente, mientras que Eduardo Mendoza fue designado

Vicepresidente.

Pasado el mediodía inició la primera sesión del Cpccs transitorio.

El 28 de febrero, la Asamblea Nacional eligió a los siete miembros del Cpccs de transición, de los 21 nombres enviados por el presidente Lenín Moreno.



​En contexto

​

Este martes, el Cpccs transitorio también podía analizar la destitución del superintendente de la Información y Comunicación, Carlos Ochoa.



Sobre este juicio político, el Consejo transitorio indicó que no hay una decisión concreta.



Pablo Dávila, presidente de la Comisión de Evaluación del Cpccs dijo que se deberán establecer varias prioridades. Él mencionó, por ejemplo, la renuncia del procurador Diego García, la prorrogación del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la subrogación de Pablo Celi en la Contraloría, tras la salida de Carlos Pólit.



Estos puntos, agregó Dávila, se irán evaluando en las siguientes sesiones.



La Contraloría notificó el lunes al Consejo transitorio sobre su resolución con la destitución del funcionario, por no justificar el manejo de recursos durante su gestión en GamaTV. Si el Consejo transitorio ejecuta esta decisión, la Asamblea Nacional ya no podrá hacerlo el próximo jueves.



El 5 de marzo, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional dispuso que el juicio político contra Carlos Ochoa pasara al Pleno de la Legislatura. La sesión para tratar el tema fue programada para el jueves 8 de marzo.