Cpccs transitorio ya piensa en la reestructura de la Judicatura

El viernes, 8 de junio del 2018, se cumple el plazo para que los integrantes del Consejo de la Judicatura (CJ) soliciten la revisión de la resolución con la que se declaró la terminación de sus períodos.

Luego de la presentación de este recurso, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) transitorio tendrá cinco días para ratificar la cesación o rectificar la decisión.



Mientras tanto, al interior del Cpccs ya se debate que hacer con la Judicatura en el caso de que la destitución se ratifique. La primera propuesta la presentó el consejero Luis Macas y deberá ser analizada por los otros seis integrantes.



Según los mandatos de evaluación y elección de autoridades, el Consejo transitorio tiene la facultad de encargar las vocalías del CJ a cualquier ciudadano, hasta que se realice el nombramiento oficial, a través de ternas enviadas por las Funciones del Estado.



El dirigente indígena -sin embargo- considera que no es necesario un nombramiento provisional de un Presidente y cuatro vocales del CJ.



Su propuesta es que se seleccione a un director administrativo encargado, para que asuma el mantenimiento de las funciones de la entidad. El encargo, según sus cálculos, duraría unos dos meses, hasta que se realice la selección de los nuevos vocales.



Entre tanto, este martes, 2 de junio del 2018, los integrantes de la Judicatura cesados reaccionaron ante la decisión. Gustavo Jalkh, presidente del organismo, calificó de “injusta” la evaluación. Aunque dijo que no fue una sorpresa la resolución del Consejo.



Incluso cree que el documento que se leyó el lunes durante cinco horas en el Teatro Universitario fue preparado con varios días de anticipación. Por ello confirmó que el viernes presentarán un recurso de revisión.



Además, recalcó que haber trabajado en el gobierno del expresidente Rafael Correa no constituye una inhabilidad para su cargo. Aunque en la evaluación, ese hecho fue considerado como un incumplimiento en el parámetro sobre legitimidad del cargo.



Mientras se completa el proceso en el Cpccs, los integrantes del Consejo de la Judicatura afrontan todavía el juicio político en la Asamblea Nacional.



Este martes, los funcionarios acudieron a la Fiscalía para formalizar la denuncia presentada para que se investigue el presunto uso doloso de documentos falsos en ese proceso. Ellos creen que la síntesis de un informe de Contraloría, que mostraron los solicitantes del juicio, fue forjada.