Cpccs transitorio modificó la Constitución con el mandato para la selección de autoridades 

Por primera vez, desde que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) transitorio entró en funciones, una decisión del Pleno de esta entidad no se tomó por unanimidad. El consejero Xavier Zavala Egas se abstuvo de votar por el mandato para la selección de autoridades. Sin embargo, con el voto de los otros seis consejeros se aprobó la normativa.

Antes de la aprobación, se informó que este reglamento ha sido debatido en las últimas tres semanas. En la sesión, no se leyó el mandato de manera íntegra, tal como se hace generalmente antes de una votación.



Julio Cesar Trujillo, presidente del Consejo, pidió al secretario general Darwin Seraquive que diera un resumen de la normativa. Él aseguro que en el documento se norman los procesos para elegir autoridades a través de concursos y también con ternas enviadas desde la Presidencia de la República.



Zavala, quien está al frente de la comisión a cargo de los concursos, indicó que prefirió no votar porque con el afán de ahorrar tiempo y recursos, se suprimieron de los procesos etapas que están previstas en la Constitución y que en su visión son importantes.



En el artículo 209 de la Carta Magna, se establece que el Cpccs organizará comisiones ciudadanas de selección, que serán las encargadas de llevar los procesos. Estas entidades deben integrarse con un delegado de cada Función del Estado e igual número de representantes por las organizaciones sociales y la ciudadanía, escogidos en sorteo público de entre quienes se postulen.



Sin embargo, el Transitorio ha determinado la existencia de comisiones técnicas. Estás se conformarán con un veedor y dos comisionados ciudadanos. Y se completarán con dos delegados del Pleno del Cpccs.



Para elegir a los veedores y comisionados el Consejo pedirá postulaciones a gremios de trabajadores, organizaciones empresariales, representantes de la academia, colegios profesionales y las organizaciones de la sociedad civil. Todos los elegidos pasarán a formar parte de un banco de personas, que se irán incorporando a las comisiones técnicas de cada concurso.



En cambio, la elección de los delegados del Pleno dependerá totalmente de sus integrantes. El consejero Pablo Dávila indicó que todavía no se ha establecido el mecanismo de selección de estas personas. Él cree que cada consejero deberá postular a sus candidatos.

Esta comisión se encargará de elaborar un informe técnico sobre los postulantes a las distintas dignidades. Esto con base a los requisitos que diseñó el Consejo y todavía no se han hecho públicos. La decisión final para la elección será del Pleno. Además, habrá una etapa de impugnación para las candidaturas, que será abierta a toda la ciudadanía.



Otro de los puntos en los que discrepó Zavala es en la “eliminación de la oposición”. Los candidatos ya no se someterán a pruebas de conocimientos escritas, como normalmente se lo hacía. Dávila señala que eso se compensa con la impugnación.



Trujillo indicó que este mandato, al ser el resultado de la aprobación de una consulta popular, tiene rango constitucional por lo que sus disposiciones son superiores a las de las leyes y los reglamentos. Y en caso de contraposición con la Constitución, se impondrá el mandato por ser la voluntad del pueblo.



Por el momento, el Cpccs tiene pendiente la designación de los titulares de instituciones con autoridades encargadas o prorrogadas. Estas son la Contraloría General, Consejo Nacional Electoral, Fiscalía General, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública y Tribunal Contencioso Electoral. En estos casos se debe hacer a través de concursos.



Y también deberán requerir las ternas al presidente Lenín Moreno para designar a los titulares de la Procuraduría General y las superintendencias de Control del Poder de Mercado, Comunicación y Economía Popular y Solidaria. No se confirmó con cuál ni cuándo se iniciará.