Audiencia en el Consejo Transitorio terminó abruptamente tras discusión entre Jalkh y Trujillo

La intervención de Gustavo Jalkh, titular del Consejo de la Judicatura, terminó y él decidió quedarse de pie a un costado de la sala. Julio César Trujillo, presidente del Consejo de participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) transitorio, le pidió que se sentará junto a sus compañeros, lo amenazó con obligarlo con la ayuda de la fuerza pública y él se negó. Tras una discusión, Jalkh, junto al resto de los vocales de la Judicatura, abandonaron el sitio y la audiencia pública terminó.

La diligencia había sido convocada por el Cpccs transitorio en medio de la evaluación al Consejo de la Judicatura. Pero no pudo terminar por el impasse. Solo Jalkh utilizó los 30 minutos para su exposición. Y justo cuando empezaba el turno de Ana Karina Peralta todo terminó. Los otros tres vocales no hablaron.



"Prefiero pensar que los consejeros no leyeron el informe". Jalkh repitió varias veces esta frase refiriéndose a los integrantes del Consejo transitorio. Lo hizo durante su intervención en la audiencia pública.



El funcionario tuvo 30 minutos este jueves, 31 de mayo del 2018, para responder a las denuncias que el informe de evaluación recogió. Según el Cpccs fueron 704 quejas ciudadanas. Pero, Jalkh aseguró que en el informe sólo se consideran 170, se analizan 29 y en los anexos se respaldan 114.



Jalkh también dijo que el informe está lleno de incongruencias y faltas de ortografía. Y que no considera ningún tipo de indicador sino que hace una evaluación subjetiva. "Las personas tienen derecho, tienen dignidad. Ojalá nunca les pase a ustedes consejeros que los calumnien y dañen su buen nombre".

Además, sostuvo que se consideran denuncias inentendibles como que un "testigo protegido" asegura que Tomás Alvear, director general del CJ, hacía llamadas a los jueces ponentes para intervenir en los casos y sólo con ese testimonio se establece la injerencia.

En gran parte la exposición de Jalkh fue parecida a la que presentación que hizo el miércoles en la Asamblea. Trató de desestimar las acusaciones del supuesto informe de la Contraloría que determina irregularidades en la selección de fiscales. Y también el mal uso de la figura del error inexcusable.



Cuando le terminó el tiempo y al final respondió a Trujilllo: "Solo quiero decirle que existe gente que ha trabajado y que no somos una caterva". Esto en referencia a que Trujillo, días antes, había dicho "Jalkh y su caterva de violadores de derechos humanos".



El Consejo de Participación Ciudadana tiene cinco días para hacer pública la resolución de la evaluación. Hay dos opciones: cesar a los vocales de la Judicatura de sus cargos o ratificarlos. Aunque los funcionarios judiciales creen que la decisión ya está tomada.