Cpccs transitorio destituye a Carlos Ochoa de la Supercom

La consejera Myriam Félix fue la encargada de informarlo. La primera resolución tomada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) transitorio es la ejecución de la destitución de Carlos Ochoa, como titular de la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom).

La funcionaria aseguró que esta decisión se desprende de una notificación emitida por la Contraloría General del Estado (CGE). Esta entidad multó a Ochoa y lo sancionó con la destitución administrativa a su cargo actual, por irregularidades de no su paso como director de noticias de Gamavisión, medio incautado.



Al Cpccs transitorio le corresponde ejecutar esta sanción porque, según la consulta, tiene las mismas atribuciones que el Consejo normal y, por tanto, es la autoridad nominadora de la Superintendencia de la Información y Comunicación. Además, Ochoa no podrá ejercer ningún cargo público en los siguientes dos años.



De esta manera, el juicio político contra Ochoa, que está convocado en la Asamblea Nacional para la próxima semana, servirá únicamente para censurarlo politícamente, ya que la destitución es inmediata y no es susceptible de apelación a ninguna instancia.