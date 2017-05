Cpccs designó representantes de la sociedad civil a los Consejos de Igualdad

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) designó a los representantes de la ciudadanía y de movimientos sociales para integrar los cinco Consejos Nacionales para la Igualdad (CNI).

Estas entidades fueron creadas por ley en el 2014 y entonces se estableció un plazo de 180 días para escoger a los integrantes.

El pleno del Cpccs aprobó, el martes 16 de mayo del 2017, el informe de la comisión que seleccionó a los nuevos consejeros. En total se escogieron a 50 representantes de la sociedad civil. 25 titulares y 25 suplentes.



Las nuevas autoridades integrarán los CNI de Género, Intergeneracional, Pueblos y Nacionalidades, Discapacidades y de Movilidad Humana. Ellos trabajarán durante cuatro años con los representantes que designaron las cinco funciones del Estado que ya estaban en funciones.



Xavier Torres, representante del Ejecutivo ante el Consejo de Igualdad de Dispcacidades, señaló que serán las nuevas autoridades del Gobierno y de la Asamblea, las que ratifiquen sus nombres o los cambien por otros funcionarios.



En la lista de los representantes de la sociedad civil escogidos hay adolescentes, personas de la tercera edad, jóvenes, mujeres, hombres, miembros de la comunidad Glbti, integrantes de nacionalidades indígenas, montuvias, afroectuatorianas y migrantes, personas con discapacidad física o intelectual que se sometieron a un proceso de selección.



Entre ellas María Cristina Kronfle, exlegisladora por el Partido Social Cristiano (PSC). Ella participó del proceso de selección para integrar el CNI de Discapacidades. Señaló que le motivó la implementación de directrices que se pueden aplicar en las carteras de Estado.



Para ella, el tema va más allá de banderas políticas y aseguró que no renunciará a sus principios ideológicos por pertenecer al cargo de selección . Señaló que el pago a los consejeros será por dietas; es decir que recibirán un porcentaje por cada reunión.



Como es el primer consejo que se integra con representantes de la sociedad civil recién se pondrá en práctica lo que dice la Ley y el Reglamento de los CNI. Kronfle adelantó que cada consejo de igualdad normará algunas funciones, entre ellas el aspecto económico.



La exasambleísta señaló que conoce, por un comentario verbal, que las dietas no podrán superar los USD 600 mensuales. Por eso prevé también tener otra actividad que genere ingresos. Aclaró que eso no impedirá que cumpla su labor en favor de las personas con discapacidad.



El objetivo de los consejos es implementar “políticas públicas destinadas a garantizar la igualdad de las personas, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos”. Además de erradicar actos, costumbres, estereotipos y funciones consideradas discriminatorias contra sectores históricamente vulnerados, según la Ley que los rige.