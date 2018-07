En cinco días se definirá el futuro de los vocales del CNE

LEA TAMBIÉN

En dos horas y cuarenta minutos, los cinco vocales principales del Consejo Nacional Electoral (CNE) expusieron sus alegatos en la audiencia pública, convocada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (Cpccs).

En la sesión de ayer, los cinco funcionarios electorales dieron a conocer sus descargos, referentes al informe técnico de evaluación que solicitó el Consejo Transitorio.



Antes de las intervenciones, se evidenció una división de los vocales evaluados. La presidenta del CNE, Nubia Villacís, conjuntamente con los consejeros Luz Haro, Paúl Salazar y Mauricio Tayupanta, se reunieron en una de las salas contiguas del pleno del Cpccs.



La vicepresidenta, Ana Marcela Paredes, en cambio, pidió que se le permita esperar al interior de la secretaría del Cpccs, hasta que sea su turno de comparecer. Así lo anunció Julio César Trujillo, presidente del Consejo Transitorio.



La primera en presentar sus alegatos fue Nubia Villacís. La titular del CNE hizo un recuento de su formación académica y de su experiencia laboral en el sector público. También se refirió a su período de gestión y recordó que está en funciones prorrogadas, con base en una resolución emitida por Diego García, Procurador General del Estado en 2017. Recordó que cuatro de los cinco vocales evaluados están en esas mismas condiciones.



Villacís también habló de la disolución del movimiento Ruptura de los 25. En este tema, señaló que esa organización no participó en dos procesos electorales consecutivos y que hubo una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para dar paso a su disolución. Además se pronunció sobre el pedido del fondo partidario permanente, solicitado por Unidad Popular.



Las intervenciones de los vocales Paúl Salazar, Luz Haro y Mauricio Tayupanta se centraron en sus méritos para llegar al CNE y en los aportes que hicieron al organismo. Todos desestimaron las observaciones del informe y aseguraron haber actuado legalmente.

La vicepresidenta del CNE, Ana Marcela Paredes, marcó distancia con los otros cuatro vocales y apuntó que al interior del pleno electoral no se permite el debate y la autocrítica. “Aún existe un modelo que responde a lógicas autoritarias, en las que se mantienen las represalias burdas”, dijo.



Paredes se enfocó en defender su principalización como vocal, mediante el mecanismo de sorteo. Subrayó que esa figura está en la Constitución.



En la rueda de preguntas, el consejero del Cpccs Transitorio, Pablo Dávila, cuestionó que el CNE no se haya apegado al artículo 20 del Código de la Democracia, que sostiene que en ausencia definitiva de un consejero principal, deberá ser reemplazado por el suplente con el mejor puntaje obtenido en el respectivo concurso.



Nubia Villacís respondió que el pleno del CNE principalizó a los vocales, basados en resoluciones del Cpccs anterior, que incluían las listas de los consejeros suplentes.

El Consejo Transitorio tendrá cinco días para emitir una resolución sobre los vocales del CNE. Julio César Trujillo, titular del organismo, adelantó que en la valoración analizarán los actos imputables a todo el cuerpo colegiado y también a los atribuidos a cada uno de los cinco consejeros.