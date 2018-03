Cpccs: muchos aspirantes, poco presupuesto

El número de candidatos para ocupar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) definitivo todavía se desconoce. El Consejo Nacional Electoral (CNE) pronostica que habrá una alta demanda y prepara una ayuda económica extra para esa campaña electoral.

“Se ha dispuesto un rubro para publicitar a los posibles candidatos. Vamos a ver cómo se dan las cosas”, dijo la presidenta de la autoridad electoral, Nubia Villacís, tras la aprobación del Plan Operativo que se realizó el viernes último (23 de marzo del 2018).



Como no existen datos certeros, el CNE hizo un cálculo de que se necesitarán cerca de USD 6 millones para promocionar a 200 candidatos. Para Paúl Salazar, vocal del CNE, en esta cifra se incluye la realización de cuñas comunicacionales y su pautaje. La cifra podría aumentar si se toma en cuenta que no existe un filtro previo para limitar las candidaturas.



El número real se conocerá el 15 de noviembre próximo, cuando se publique el listado de los interesados que cumplieron los requisitos y no vulneraron inhabilidades. La inscripción de candidaturas, tanto para el Cpccs como para las autoridades seccionales, será el 22 de ese mes.



En el caso de los aspirantes a consejeros, pueden hacerlo a título personal o contar con el auspicio de una organización social nacional. En Ecuador existen cerca de 90 000 agrupaciones. A diferencia de lo que ocurre con los partidos y movimientos políticos, el alcance de una organización social no está registrado en el CNE. “Eso consta en sus estatutos internos”, dijo Villacís.



Los candidatos al Cpccs tendrán 43 días para la campaña electoral. Por Ley les corresponde hacer uso del Fondo de Promoción Electoral.



En ese caso, el monto será similar al que se utiliza para promocionar a los asambleístas nacionales: 15 centavos por cada empadronado para las elecciones. Para el 2019 hay 13,4 millones de votantes. Entonces, el fondo de promoción será de cerca de USD 2 millones.



La cifra tendrá que dividirse para el total de candidatos inscritos. Esto preocupa a Villacís, quien recordó que los postulantes no pueden recibir fondos privados, como los candidatos de las tiendas políticas. Pero sí “tienen que promocionar su nombre, su trayectoria y su plan de trabajo”, argumentó.



Otro obstáculo por superar será la logística. El viernes se presentó un modelo de papeleta que contiene tres listas. En una estarán solo hombres, en otra solo mujeres y una tercera la conformarán representantes de pueblos indígenas, montubios y afros. Ahí también estarán los candidatos del exterior. De entre ellos se elegirán siete consejeros, respetando la paridad de género.



En el modelo presentado, se observa que se incluirá el nombre, apellido y una fotografía de cada uno. Con 28 candidatos, el tamaño de la papeleta llegaba desde la cintura hasta la cabeza de una persona adulta. La ubicación de los postulantes en la papeleta se definirá con un sorteo público, como lo indican las reformas a la Ley del Consejo de Participación Ciudadana, que están en el Registro Oficial desde el viernes.



El proceso electoral se desarrollará en medio de críticas. Por ejemplo, la Plataforma por la Defensa de la Democracia y los Derechos Humanos, y la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD) consideran que existen inconsistencias en las reformas a la Ley del Cpccs.



Las observaciones se centran en que la Ley no reconoce a las organizaciones sociales de hecho, aquellas que no tienen personería jurídica o que la perdieron con el anterior Gobierno. Marcelo Espinel, director de proyectos de la FCD, da ejemplos: “La UNE (Unión Nacional de Educadores), Fundación Pachamama, así como la Comisión Nacional Anticorrupción no podrán postular candidatos”, apuntó.



Tampoco coinciden con el artículo 3 de la Ley Reformatoria, que dicta que los aspirantes deberán tener título de tercer nivel. “No se debe convertir al Consejo de Participación en una élite que ha tenido la suerte de acceder a la educación universitaria”, dijo Mauricio Alarcón, de la FCD.



Las organizaciones, además, no consideran viable que los sufragantes escojan tres hombres, tres mujeres y un representante de las nacionalidades; a su criterio, esto vulnera el derecho a elegir libremente.



Por todas estas razones, acudirán a la Corte Constitucional -dijeron- para denunciar su inconstitucionalidad.



En contexto



El país elegirá, el 24 de marzo del 2019, siete consejeros del Cpccs,

23 prefectos, 23 viceprefectos, 221 alcaldes, 867 concejales urbanos, 438 concejales rurales y 4 089 vocales de las juntas parroquiales. En total, 5 670 dignidades titulares. El monto para las elecciones es de cerca de USD 141,9 millones.