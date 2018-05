Consejo transitorio advierte a la Judicatura con destitución si reactiva concurso de fiscales

LEA TAMBIÉN

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) transitorio conoció este miércoles, 2 de mayo del 2018, la decisión de un juez de El Oro de reactivar los concursos de designación de fiscales que la entidad había suspendido anteriormente, con el inicio de la evaluación al Consejo de la Judicatura (CJ).

El juez Eluterio Aguilar, del cantón Balsas, emitió medidas cautelares para dejar sin efecto la suspensión de los concursos que llevaba la Judicatura. Esto por considerarla como un “acto inminentemente grave”.



El Consejo transitorio no ahondó, en su resolución, en lo que hará respecto a esa decisión judicial. Pero con un solo artículo previno a la Judicatura que en caso de asumir las medidas cautelares, que obstaculizan la evaluación, aplicará lo establecido en la resolución del inicio de su evaluación.



En este documento se indica que las autoridades que no acaten las decisiones complementarias del arranque de la evaluación, como la suspensión de los concursos, serán declaradas en incumplimiento de funciones y, posteriormente, destituidas.



En la mañana, Gustavo Jalkh, presidente del CJ, acudió a la Asamblea Nacional a una sesión de la Comisión de Justicia e informó que no han sido notificados con la decisión del juez de Balsas y, por tanto, no han tomado ninguna resolución sobre los concursos de fiscales. Es decir, que continúan suspendidos.



Además, el funcionario recordó que la Judicatura pidió a la Corte Constitucional que interprete el mandato del referendo constitucional de febrero para que se delimiten las funciones del Transitorio. “El pueblo ecuatoriano no los ha elegido como Asamblea Constituyente”.

Al ser consultado sobre esta acción ante la Corte, Julio César Trujillo, presidente del Cpccs, indicó que no han recibido ninguna notificación al respecto.



“Esperamos conocer el escrito que haya presentado el doctor Jalkh y, sobre todo, la resolución que respecto a ella tome la Corte Constitucional. Jalkh y toda su caterva de cómplices de la violación permanente de derechos humanos no nos van a detener, cumpliremos el encargo del pueblo pase lo que pase”, dijo Trujillo.