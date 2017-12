Comisión legislativa acusa de falta de probidad al presidente de Costa Rica

Una comisión legislativa que investigó posible tráfico de influencias para la importación de cemento chino, acusó este lunes al presidente costarricense Luis Guillermo Solís de faltar al deber de probidad, al supuestamente presionar para agilizar el ingreso del cemento al país.

Las críticas al gobernante fueron incluidas en el informe final de la comisión que investigó la concesión de créditos por más de 30 millones de dólares de bancos públicos para importar cemento chino, un caso que expuso irregularidades en los tres poderes del Estado.



“Sus decisiones no se ajustaron a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña. Falló al no velar porque la administración de los recursos públicos se ajustara a los principios de (...), eficacia, economía y eficiencia”, señaló en referencia a Solís el informe divulgado la noche del lunes.



El presidente refutó los señalamientos y afirmó que “nunca he instruido a funcionario alguno para viole algún ordenamiento jurídico o interceda ante una empresa o persona en especial. Quién diga lo contrario, falta a la verdad” .

En el centro del escándalo está el empresario Juan Carlos Bolaños, señalado de ejercer presión política y otorgar gratificaciones a cambio de la autorización para importar cemento de China con créditos millonarios de bancos públicos sin las debidas garantías.



Bolaños se encuentra en prisión preventiva por este caso junto a seis altos funcionarios del Banco de Costa Rica (BCR) , como parte de una investigación de tráfico de influencias.



Adicionalmente, la junta directiva del BCR fue sustituida por el caso, mientras que el magistrado de la Corte Suprema Celso Gamboa fue suspendido de su cargo junto al fiscal general Jorge Chavarría mientras se investiga su eventual participación en el caso.



El ex viceministro de Hacienda Fernando Rodríguez renunció a su cargo señalado de ejercer presiones para favorecer la importación del cemento chino.



La comisión legislativa pidió a la Procuraduría de la Ética evaluar las acciones del presidente, así como la de varios diputados y funcionarios judiciales en este caso.