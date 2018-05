Corte Constitucional no resolvió situación de hijos de pareja de mujeres

LEA TAMBIÉN

La Corte Constitucional debía reunirse la mañana de este miércoles 23 de mayo del 2018, para resolver en torno a la situación de dos niños: Satya y Arundel, de 2 y 7 años, los hijos de las inglesas Helen Bicknell y Nicola Rothon, nacidos en Ecuador. Ambas mujeres piden inscribirlos, con sus apellidos, como una pareja homoparental.

Minutos antes de las 11:00 debía instalarse la sesión, para tratar la causa 1692-12-EP, presentada en contra de la sentencia del 9 de agosto del 2012, dictada por la Tercera Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, dentro de la acción de protección N°223-2012. Pero no se conoce por qué no se desarrolló la sesión



La resolución de la Corte Constitucional será histórica, si el Estado reconoce que la pequeña Sayta es hija de ambas. Han esperado mucho, en el caso de la hija mayor, desde el 27 de diciembre del 2011, cuando acudieron con la niña al Registro Civil. Les negaron el pedido y recomendaron que Nicky registre a Satya como madre soltera, al ser su madre biológica.



La pareja no aceptó esa sugerencia. Satya y Arundel son hijos de ambas. Nacieron de la unión de hecho, que Nicky y Helen mantienen desde el 2010. Se conocieron en 1996. Satya es hija biológica de Nicky, y Arundel, hijo biológico de Helen. Los dos fueron concebidos por inseminación artificial, con ayuda de amigos. Son hijos del hogar que conformaron las inglesas en una zona rural de Pichincha.



En los alrededores de la Corte Constitucional, en la av. 12 de Octubre en Quito, hubo algunos activistas de las organizaciones de Lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexo (Lgbti).



Efraín Soria, de Fundación Equidad, señaló que tenían gran expectativa. "Esperamos que la Corte sea sensible a una demanda ciudadana, que se resuelva a favor de esta niña y de otros niños. Cinco años después, que el Estado le niegue su nacionalidad no tendría nombre ni perdón".



Las acciones del Consejo de Participación Ciudadana, dice Soria, que ha anunciado la evaluación a entidades como la Corte Constitucional, le hace pensar que esta instancia sabe que podría ser tocada, lo que pudiera ser positiva. Además la sentencia emitida hace poco más de un año a favor de una persona intersex, que ordenó inscribirla con los apellidos que eligió al Registro Civil y pedir a la Asamblea tramitar una ley, también le dejan esperanzas de que la resolución será favorable. "Decidan basados en derechos, no en prejuicios", pidió.



La Defensoría del Pueblo está pendiente del caso. "Esta nueva dilación afecta nuevamente los derechos de Satya y su familia". Lo dijo el abogado que lleva el caso, José Luis Guerra, director General de Incidencia de esa entidad, quien hizo un llamado a la Corte Constitucional para asumir su responsabilidad de modo urgente.