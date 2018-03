Utilidades ya no tienen tope y se restituye aporte estatal al IESS

Un una sesión extraordinaria celebrada la mañana de miércoles, 21 de marzo del 2018, la Corte Constitucional se pronunció sobre tres temas álgidos de la Ley de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo No Remunerado del Hogar, vigente desde el 2015.

El órgano judicial declaró la inconstitucionalidad en tres temas que generaban preocupación a trabajadores y jubilados: la eliminación del 40% de aporte del Estado al fondo de pensiones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el límite a las utilidades de los trabajadores y la vulnerabilidad a la libertad sindical.



El 40% de contribución obligatoria del Estado al IESS para el pago de pensiones fue sustituido –según el artículo 68 de la Ley de Justicia Laboral– por un subsidio, el cual se aplicará únicamente cuando el IESS no cuente “con los recursos económicos para cubrir las obligaciones en curso de pago del Seguro General Obligatorio y del régimen especial del Seguro Social Campesino”.



Hasta el 2015, la contribución estatal bordeaba los USD 1 100 millones anuales. Sin embargo, en los años posteriores no superó los 200 millones. Para este 2018 se tiene presupuestado entregar 220 millones, de los cuales 153,7 millones se destinarán a Pensiones.



La falta de aporte estatal ahondó el déficit del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, lo cual generó una descapitalización de este fondo. Este año se prevé una nueva desinversión por USD 1 669,6 millones, para cubrir los gastos de prestaciones, ya que los aportes de los afiliados no son suficientes.



En un informe definitivo, la Organización Internacional del Trabajo confirmó el pasado 15 de marzo que la eliminación del 40% de aporte estatal fue una medida que incidió negativamente en la sostenibilidad del Seguro Social.



El fallo de la Corte fue aplaudido por José Villavicencio, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT). “Hoy se está recuperando la independencia de las instituciones del Estado y los derechos vulnerados en el correísmo”.



Henry Llanes, miembro del Frente Nacional de Jubilados del IESS, reconoció el fallo de la Corte como una medida justa, aunque dijo que fue un error “gravísimo” el haber dejado pasar tres años desde que se plantearon las demandas. “Los jueces deben actuar en derecho, independientemente de quién esté en el Gobierno”.



Aún no está claro si la sentencia en este caso tiene efecto retroactivo, lo que implicaría pagar el 40% desde el 2016.



Asimismo, la Corte declaró inconstitucional el artículo 15 de la Ley de Justicia Laboral, sobre el tope de 24 salarios básicos a las utilidades que reciben los trabajadores. El excedente financiaba el seguro para las amas de casa. Este año, la medida afectaría a los empleados y también a sus cargas familiares, según lo aprobado en mayo del 2017 por el Ministerio de Trabajo.



Raúl Ledesma, titular de esa Cartera, saludó ayer el fallo de la Corte y destacó que es resultado de la lucha de los gremios y sindicatos de trabajadores.



Indicó que se espera que desde el próximo mes los trabajadores reciban las utilidades completas, correspondientes al período fiscal 2017.



Ledesma añadió que la medida no tiene carácter retroactivo. “Esos valores que han sido entregados al IESS han servido para sostener el fondo de la seguridad social”.



Juan Carlos Oleas, representante del colectivo Y si te pasa a ti, conformado por trabajadores afectados por el techo a las utilidades, se mostró satisfecho por la restitución de un derecho de los empleados que consideran fue coartado.



Adelantó que tendrán un acercamiento con el Ministro del Trabajo. Recordó que este funcionario era partidario de que se considerara la retroactividad de las utilidades entregadas el pasado año.



El FUT destacó el fallo de la Corte sobre el artículo 49 de la Ley, que a juicio del gremio atentaba contra la organización sindical. La norma señala que todos los trabajadores pueden ser miembros de la directiva del comité de empresa, así no estén sindicalizados.



Reacciones

María Cristina Reyes, asambleísta.

Se debe buscar un mecanismo para que se restituyan los valores que se confiscaron a 16 000 familias, que fueron afectadas con el límite al pago de utilidades.



Patricio Alarcón Federación Nacional de Cámaras de Comercio.



Al Gobierno le saldrá más conveniente cumplir con los aportes del 40% al IESS, que cubrir el déficit que tiene la entidad. Igual no cuenta con los recursos para hacer esos aportes, que bordean los USD 1 200 millones.



Juan Cárdenas, asambleísta.



Eliminar el techo a las utilidades es un retroceso. La solidaridad es una cualidad de la naturaleza humana, se necesitan sociedades equitativas. Al retirarlo se afecta a la fuente de financiamiento de las amas de casa.



Manuel Muñoz, Confederación de Jubilados y Pensionistas de Montepío.



Esto es hacer justicia a los jubilados ecuatorianos. Llevamos varios años pidiendo que se restituya el 40%, porque el IESS es de los afiliados. A buena hora.