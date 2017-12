Corte Nacional analizará el pedido para suspender la sentencia de Glas

El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia que declaró culpable al vicepresidente Jorge Glas analizará este jueves, 21 de diciembre del 2017, la posibilidad de suspender su condena de seis años de cárcel por el delito de asociación ilícita.

Los jueces Édgar Flores, Sylvia Sánchez y Richard Villagómez señalaron la audiencia para las 10:00. A esa diligencia fueron convocados la Fiscalía, el acusador particular César Montúfar y los abogados de Glas y de Gustavo Massuh, quien también solicitó la suspensión de su condena que en su caso fue de 14 meses de cárcel.



Los abogados de Glas y de Masshu solicitaron al Tribunal que sus clientes no cumplan la sentencia en cárcel, sino que lo haga en libertad.



Este recurso se conoce como suspensión condicional de la pena. Según el Código Penal, la pena puede suspenderse para quienes han recibido sentencias menores a los cinco años de cárcel.



A cambio, los beneficiarios de ese recurso deben cumplir con ciertos requisitos como no salir del país, presentarse periódicamente, recibir tratamiento psicológico, etc.