Corte Nacional de Justicia pide que se cumpla captura de Correa

Interpol Quito ya tiene en su poder el pedido de la jueza nacional Daniella Camacho, de que se difunda la alerta roja en contra del expresidente Rafael Correa, para que se lo localice y capture con fines de extradición.

El secretario relator de la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, Carlos Rodríguez, envió el documento.



Ahora esa entidad deberá ponerlo en conocimiento de la Secretaría General de Interpol, con sede en Lyon-Francia.



Antes de que esta oficina difunda la alerta roja se analiza que se cumpla el artículo 3 del Estatuto General de Interpol.



Allí se prohíbe que los agentes actúen si de por medio están en juego temas políticos, militares, religiosos o raciales.



En el Estatuto General de Interpol no se determina un plazo para que la solicitud se ejecute o se rechace.



En una entrevista que mantuvo con la emisora colombiana W Radio, Correa dijo que a Bélgica aún no llegaba ninguna orden en su contra. “Cuando dicen orden de prisión, alerta roja en contra del presidente Correa, la gente imagina que la Policía mundial me está buscando, como a Osama Bin Laden, y que yo estoy debajo de una cama o de un escritorio. Yo estoy en mi casa, en Bruselas. He dado 10 o 12 entrevistas, he visitado a mis abogados, estamos desarrollando todas las actividades normalmente”.



El exmandatario cree que la oficina internacional rechazará el pedido de la jueza Camacho, porque “es un caso político”. “Si no se rechaza podrán detenerme, pero para que presente mis papeles. Jamás Bélgica permitirá una extradición en un caso tan burdo”.



Un poco más tarde, exministros y asambleístas encabezaron una marcha de respaldo a Correa. Entre los asistentes estuvieron Galo Mora y Javier Ponce, exministros de Estado, en el Gobierno anterior.



Desde el balde de una camioneta doble cabina, los asambleístas de la denominada Revolución Ciudadana arengaron a los asistentes. La primera en intervenir fue Gabriela Rivadeneira. La legisladora adelantó que el respaldo a Correa continuará. “(La orden de prisión) es un complot para sacarlo del mapa, como les pasó a Cristina (Kirchner) y a (Luiz Inácio) Lula (Da Silva)” .



Moreno aconseja a Rafael Correa que dé la cara

Ayer, en un encuentro con la prensa extranjera, el presidente Lenín Moreno se refirió a la situación de Correa. Le aconsejó venir al Ecuador a “dar la cara” y afrontar su vinculación y prisión preventiva en el caso del secuestro del exasambleísta Fernando Balda.



“El señor Correa debe comprender que ahora la justicia es totalmente independiente”, dijo. Agregó que él no interviene en la justicia y que “no le interesa que el señor Correa sea apresado o no”. “Ojalá no sea culpable”, anheló Moreno, ante la vinculación que le hizo a Correa un juzgado de Quito por los delitos de asociación ilícita y secuestro.



Criticó que el exgobernante haya optado por declararse perseguido político y dijo con ironía que lo mismo puede declararse el exnarcotraficante “Chapo Guzmán”. Lo único que queremos es la verdad ya que ésta “se defiende por si sola y tarde o temprano brilla”. Debe debe tener “la completa certeza de que esa justicia funciona de forma autónoma e independiente, que no tenga ningún recelo de venir al Ecuador, este es su país.