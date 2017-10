Corte Constitucional no sorteó las causas de consulta popular y referéndum

Las causas relacionadas a la consulta popular y el referéndum constitucional no se sortearon en la sesión de la Corte Constitucional (CC) que se efectuó en Guayaquil, la mañana de este miércoles 11 de octubre del 2017.

Siete de los nueve jueces se reunieron en la sede del organismo en el centro de la urbe desde las 09:30.



El departamento de comunicación de la CC informó que esos puntos no fueron objeto de sorteo entre los integrantes del pleno “en consideración a que los autos de admisión emitidos en dichos procesos no se han ejecutoriado todavía”.



Esas causas constan entre los pendientes del organismo. Esto luego de que la Sala de Admisión de la CC aceptó a trámite los pedidos de consulta popular y enmiendas constitucionales, que presentó ante la Corte el presidente Lenín Moreno, el pasado 2 de octubre.



Ello, luego de que la Sala integrada por las juezas Tatiana Ordeñana, Ruth Seni y Wendy Molina, verificara el cumplimiento de los requisitos de forma constitucionales y legales en los pedidos.



Una vez que fueron admitidas a trámite, sigue la fase de sustanciación establecida en la Constitución de la República, Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y en el Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional.



Para esto, el pleno de la Corte Constitucional compuesto por 9 jueces, deberá designar un juez o jueza ponente por cada petitorio y emitirá su proyecto de dictamen en el término de 10 días, luego de lo cual pondrá en conocimiento del organismo, que lo resolverá dentro del término de otros 10 días.



En caso de que el dictamen sea favorable, el pedido volverá a Presidencia. El primer mandatario, vía Decreto Ejecutivo, pedirá al Consejo Nacional Electoral que convoque a elecciones en un plazo de 15 días y que estas se efectúen en un máximo de 60 días.



Los jueces y juezas no hablaron con los medios de comunicación. Pero antes del pleno, Alfredo Ruíz, presidente de la Corte, en una breve intervención aseguró que la sesión en la ciudad obedecía a un homenaje por los 197 años de Independencia del Puerto Principal.



Según el Departamento de Comunicación la próxima sesión del pleno del organismo se efectuará en Quito, el próximo martes 17 de octubre de este año.