Correístas esperan aval para su nueva formación política la próxima semana

Seguidores del expresidente Rafael Correa dijeron hoy, 17 de marzo, que esperan que el Consejo Nacional Electoral (CNE) resuelva la próxima semana sobre su pedido para conformar una nueva agrupación política, tras haberse desafiliado del movimiento oficialista Alianza País (AP).

En una reunión con seguidores en el norte de Quito, Gabriela Rivadeneira, expresidenta del Parlamento y aliada de Correa, recordó que el pasado 6 de marzo acudieron al Consejo Electoral en busca de iniciar el proceso para conformar la nueva agrupación.



Ello, luego de que el pasado 23 de enero, el CNE les negase por segunda vez que se inscribieran como entidad política bajo la clave revolución ciudadana, al considerar de nuevo que hubo incumplimiento de los requisitos legales para la inscripción.

Correa y sus seguidores se escindieron de AP al día siguiente de que la Justicia ecuatoriana dictaminara que el actual presidente, Lenín Moreno, es el legítimo dirigente del movimiento, que dio inicio hace diez años a la llamada revolución ciudadana, el proyecto social y político de la izquierda ecuatoriana.



Ello tras una fuerte puja ideológica y personal entre el actual mandatario y Correa casi desde que se produjo la transmisión del mando presidencial en mayo del año pasado.



La clave que se le negó en enero al correísmo es la que permite el registro oficial y la recolección de firmas para la gestación de un nuevo movimiento, para lo cual necesita un 1,5% del electorado de las últimas elecciones.



Rivadeneira recordó que en marzo pasado, junto con el excanciller Ricardo Patiño, entregó en el CNE los documentos para avanzar en el proceso.

"Hasta ahora no tenemos respuesta. Esperemos que hasta la próxima semana ya podamos tener una respuesta del CNE", dijo al apuntar que si finalmente les dan luz verde, podrán iniciar la impresión de formularios para recolectar las firmas correspondientes.



Rivadeneira reconoció que así como el CNE puede autorizar el avance del proceso, también puede negarles nuevamente el pedido, por lo que solicitó a los seguidores del correísmo que no se desanimen si ello llegase a ocurrir.



"Nuestra responsabilidad ha sido también trabajar sobre un plan B. Hay un plan en marcha, no lo queremos hacer público", comentó Rivadeneira al tiempo de sugerir que quienes aún estén afiliados a AP, aprovechen la espera a la respuesta del CNE para que realicen los trámites correspondientes para salir de esa agrupación.

Rivadeneira participó en el segundo encuentro de militantes promotores del "Movimiento Revolución Alfarista", como quieren llamar los correístas a su nuevo grupo político.



Según Rivadeneira, Correa, quien vive en Bélgica y que participó vía electrónica desde el extranjero en el primer encuentro que desarrollaron en meses pasados sus seguidores en la costa ecuatoriana, no pudo repetir su intervención hoy por coincidir la cita con un viaje a Argentina.



Sin profundizar en detalles, la expresidenta del Parlamento comentó que Correa recibirá en Buenos Aires "un nuevo honoris causa".



Mientras se desarrollaba la reunión de los aliados de Correa, en otro sector de la capital, un grupo de opositores al anterior Gobierno participaba en lo que denominaron un "juicio popular" contra el exgobernante, en el que analizaron sus actos durante el 30 de septiembre de 2010.



Ese día ocurrió una protesta policial por temas salariales, que el Ejecutivo de entonces interpretó como un intento de golpe de Estado, extremo rechazado por la oposición.



En esa jornada hubo varios fallecidos y tras ella decenas de personas fueron procesadas judicialmente.