Rafael Correa ingresó al Hospital Carlos Andrade Marín por una neumonía

El exmandatario del Ecuador, Rafael Correa, fue ingresado en el Hospital Carlos Andrade Marín, en el centro - norte de Quito, luego de la ceremonia de transición realizada la mañana del miércoles 24 de mayo de 2017.

Según informó una fuente interna de la casa de salud, el exjefe de Estado llegó hasta el lugar por una posible neumonía, que fue confirmada luego de realizarle una tomografía.

Médicos y seguridad en los exteriores del Hospital Carlos Andrade Marín donde el expresidente Rafael Correa estaría con con una posible neumonía. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO



En primera instancia los síntomas que presentó Correa no eran demasiado severos, por lo que no necesitó de oxígeno, pero los médicos que lo atendieron posiblemente iniciarán un tratamiento ambulatorio con antibióticos.



El tema fue manejado de forma muy hermética en el interior de la casa de salud, pero se conoció que probablemente no permanecería hospitalizado.