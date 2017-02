Correa enviará reforma ley para prohibir el consumo de droga en vía pública

El presidente Rafael Correa, anunció hoy 11 de febrero del 2017 que enviará a la Asamblea Nacional una reforma para que se prohíba el consumo de droga en la vía pública, y subrayó que ese impedimento debían haberlo aplicado ya los municipios, al igual que lo hacen con la ingesta de alcohol.

"El consumo de drogas no es un problema judicial", dijo Correa en su informe semanal de labores, en el que señaló que enviar a la cárcel a un consumidor sería como mandar a esos centros a un alcohólico.



Añadió que existe en el país una tabla que señala que, para ser considerado consumidor, una persona puede tener máximo diez gramos de marihuana, pero más de esa cantidad, la convierte en microtraficante.



Correa opinó que si se elimina la tabla de consumo, "las cárceles se van a llenar" de consumidores y señaló que el uso de droga en espacio público lo debían evitar los municipios, al igual que prohíben la ingesta de alcohol.



Adelantó que el próximo lunes enviará una reforma legal a la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, para "que desde la ley, desde el Gobierno, pese a que era responsabilidad municipal, ese consumo solo se pueda hacer en el interior, en el hogar, no en la vía pública".



Pidió que se piense en el asunto en los mismos términos que del consumo de alcohol cuando se trata de un vicio. "A un alcohólico no lo mandan preso, lo mandan a un centro de salud. Si ya se pone a vender alcohol adulterado, sin controles, ahí sí lo mandan preso porque está atentando contra la salud de los demás, pero él no puede beber en la vía pública, atenta contra la ordenanza municipal", dijo.



Correa, que subrayó que la tabla de consumo es solo para adultos, consideró que un "consumidor no es un problema criminal, es un problema de salud. Si tiene más que la cantidad para el consumo personal permitida, se lo manda preso por microtraficante, y no puede consumir en la vía pública porque lo debió prohibir el municipio", insistió.



"Vamos a mandar la reforma legal para que por la ley, ya no por ordenanzas municipales, sea prohibido consumir droga en la vía pública", reiteró el jefe de Estado al señalar que debe acudir a la reforma en la Asamblea porque ciertos municipios no cumplían con su deber.