Rafael Correa defendió a Moreno por el tema de la dolarización, en Cuenca

El presidente Rafael Correa se dirigió durante su enlace semanal de este sábado, 7 de enero del 2017, a los candidatos de Alianza País diciéndoles: “vamos a trabajar como si no tuviéramos un solo voto”, no descuidarse “ni un segundo”, “quemar suela de zapato” y les dijo que tuvieran cuidado con “dormirse en los laureles”.

Correa hizo esta conclusión al final de una intervención de cinco minutos en defensa del candidato oficialista Lenín Moreno. Además de sus comentarios, el equipo de producción del enlace ciudadano preparó un video. En este se incluyó un extracto de una entrevista que concedió el exvicepresidente a Teleamazonas. Allí se le escucha decir: “hubo una revalorización del dólar, devaluación de monedas en países vecinos, nosotros no tenemos mecanismos para eso. El dólar ha sentado bien, ecuatorianos confían en él y hay que mantener la dolarización mientras no desarrollemos nuestras fuerzas productivas y podamos tener con confianza una moneda propia”.



Según Correa, la prensa y los opositores han descontextualizado declaraciones de Lenín Moreno sacando “cucos de siempre” y “monstruos del armario”, como según su criterio lo han hecho previo a las elecciones de 2006, 2009 y 2013, en donde Alianza País ganó las elecciones y agregó que en el 2017 “también los derrotaremos”.



En la narración del video se escucha a una voz en off decir que candidatos de oposición “sacaron de contexto (la entrevista” y con desparpajo la usaron para generar desconfianza, porque ninguno tiene propuestas”).



Se mostraron videos del candidato por Creo-SUMA, Guillermo Lasso y Cynthia Viteri, del Partido Social Cristiano, criticando al candidato oficialista. Además mostraron apariciones públicas y recortes de prensa de políticos y analistas en campañas pasadas.



Agregó que “serán nuevamente derrotados en el 2017. Me duele el estómago ver tanto descaro” y luego, puntualmente, se refirió a Viteri: “Pobrecita. Esa mujer no sabe ni lo que es salario, sí molesta el cinismo, la mediocridad. No tienen argumentos, entonces recurren a la mentira”.



Al finalizar esta intervención, la gente que asistió al enlace sabatino en Cuenca gritaba “una sola vuelta, una sola vuelta”.