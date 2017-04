Rafael Correa desestimó que pago de Odebrecht a Alexksey Mosquera sea por proyecto Toachi-Pilatón

El presidente Rafael Correa señaló que el pago de USD 1 millón de Odebrecht al exministro de Electricidad, Alecksey Mosquera, fue un acuerdo “entre privados”. Y desestimó que ese monto haya sido por coimas o sobornos por el proyecto Toachi-Pilatón.

Así, el Jefe de Estado dijo que la detención del exfuncionario fue por defraudación tributaria y un probable lavado de activos. Esta declaración la realizó la tarde de este lunes 24 de abril del 2017 durante un conversatorio con medios de comunicación en Guayaquil.



Correa dijo que Mosquera fue Ministro desde julio del 2007 hasta junio del 2009. Detalló que el contrato de Toachi-Pilatón se adjudicó en noviembre del 2007 y que se terminó en enero del 2009 cuando incumplió con el proyecto San Francisco.



“Anoten las fechas para no jugar con estas cosas, para ser precisos, ese es su deber como medios de comunicación. Alcksey Mosquera recibe ese pago en febrero del 2011, ya no tenía nada que ver con el contrato de Toachi-Pilatón y no era funcionario público”, advirtió Correa.



Por ello el Jefe de Estado puntualizó que ese pago no puede ser considerado como coima o soborno porque el exministro no estaba al frente del Ministerio de Energía.

“¿Dónde está el problema? Que no declaró pues ese millón de dólares, hay defraudación tributaria, probable lavado de activos. Lastimosamente las noticias salieron patas arriba, y que coima, soborno y que pare de contar”, manifestó.



Correa agregó que entre Odebrecht y Mosquera hubo “un acuerdo entre privados”. “Si Alecksey Mosquera decía yo como consultor eléctrico estoy ayudando a Odebrecht en diferentes obras por un millón de dólares le facturo, declaro impuestos y lo deposito donde me dé la gana en el mundo. No ha pasado absolutamente nada, el problema es que no lo ha declarado”.



Mosquera y el empresario Marcelo Endara fueron los primeros detenidos en Ecuador por el caso Odebrecht. Rodrigo Tacla, uno de los exabogados de la multinacional, había revelado que se habría pagado USD 1 millón para agilizar el trámite relacionado con la hidroeléctrica Toachi-Pilatón en su fase de ejecución”.



La jueza de la Unidad de Flagrancias de Quito dispuso el pasado 22 de abril, la prisión preventiva para Mosquera. El fiscal Wilson Toainga abrió una investigación por presunto lavado de activos.



Para el empresario Endara, también acusado del mismo delito, se dispuso arresto domiciliario por superar los 70 años de edad.