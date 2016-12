Corporación Noboa reclamó por valores retenidos a sus compañías

Corporación Noboa, el grupo de empresas de propiedad del empresario bananero Álvaro Noboa, se pronunció la tarde de este jueves 22 de diciembre del 2016 sobre otra presunta irregularidad dentro de la demanda que presentó un grupo de extrabajadores de una de sus firmas.

El 9 de diciembre del 2016, Industria Agrícola Bananera la Clementina, expropietaria de la hacienda bananera del mismo nombre, pagó USD 3,9 millones de indemnización a 1 906 exempleados. Así evitó que la Inspectoría de Trabajo de Babahoyo (Los Ríos) procediera al remate del terreno e inmuebles de la Industria Cartonera Ecuatoriana, ubicada en Guayaquil y otras de las compañías de Noboa. Con el remate, la Inspectoría preveía cancelar los valores por el despido intempestivo. Para Corporación Noboa, nunca existió un despido, porque los extrabajadores fueron enrolados en la cooperativa La Clementina, que se creó tras el remate de la hacienda en el 2014, debido a una deuda que Noboa mantenía con el SRI.

Fernando Alarcón, director jurídico de la Corporación Noboa explicó que la Inspectoría de Trabajo procedió a la retención, a través de una providencia, de valores en cuenta por un monto de USD 118 000. “El monto es por valores supuestamente no calculados dentro del proceso a favor de 279 trabajadores”, indicó Alarcón. El asesor jurídico del grupo empresarial dijo desconocer la existencia de este nuevo grupo de extrabajadores “extras”, que no están dentro de los 1 906 previamente indemnizados.



Para la firma, la arbitrariedad consiste en que la Inspectoría no les notificó previamente sobre la reliquidación, lo que a criterio de Alarcón, les impidió impugnar. “Es extraño que aparezca este grupo de 279 trabajadores, si en la liquidación practicada por la perito durante el conflicto (demanda de despido intempestivo) hace el beneficio a favor de 1 906 trabajadores”.