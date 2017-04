Corea del Norte realiza una nueva prueba de misiles fallida, según Seúl

Corea del Norte lanzó un nuevo un misil balístico que aparentemente explotó a los pocos segundos del lanzamiento, según informaron hoy, 28 de abril, fuentes militares surcoreanas.

"Corea del Norte disparó un misil no identificado desde un lugar en Bukchang en la provincia de Pyeongan del Sur en dirección al noreste a las 05:30 (hora local) del sábado 29 de abril, (20:30 GMT)", informó de el Estado Mayor Conjunto (JCS) de Corea del Sur en un comunicado recogido por a agencia Yonhap.



Las autoridades de Seúl, que se encuentran en estos momentos analizando el tipo, señalaron en el mismo comunicado que el lanzamiento había resultado fallido.



La nueva prueba de misiles se produce en un momento de alta tensión entre el régimen de Kim Jong-un y EE.UU. precisamente por los continuos lanzamientos de misiles de Pionyang y la movilización de un portaaviones nuclear a la región por parte de Washington.



El pasado 16 de abril Corea del Norte realizó otro ensayo fallido de un misil coincidiendo con las celebraciones del 105 aniversario del nacimiento del fundador del país Kim Jong-un y la visita a Seúl del vicepresidente estadounidense, Mike Pence.



El régimen de Pionyang no informó en esa ocasión del lanzamiento, como es habitual cuando los ensayos no resultan un éxito.



Con motivo de las festividades para celebrar el nacimiento del "presidente eterno", Corea del Norte celebró el pasado 15 abril un desfile militar en el que mostró su arsenal de misiles y lo que parecía ser un nuevo proyectil balístico intercontinental.



Tras otro lanzamiento fallido de un misil balístico el pasado 5 de abril, Washington -que ha insinuado en las últimas semanas haber estudiado un hipotético ataque preventivo contra Pyionyang- respondió con el envío a la península coreana de un portaaviones nuclear, lo que ha disparó a niveles máximos la tensión en la zona.