Copa Airlines anuncia que reiniciará operaciones entre Venezuela y Panamá

Por medio de un comunicado emitido la noche de este viernes 27 de abril del 2018, Copa Airlines anunció que reiniciará de manera "escalonada" las operaciones de su aerolínea en Venezuela. Esto luego de que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de la República Bolivariana de Venezuela comunicó el restablecimiento de vuelos entre Venezuela y Panamá

Los vuelos entre Venezuela y Panamá se iniciarán nuevamente a partir del 1 de mayo del 2018. Las ciudades de Caracas y Valencia serán las primeras en recibir nuevamente a Copa Airlines. Según el comunicado, las rutas entre los dos países se reestablecerán de la siguiente manera.

Fecha de reinicio Origen Destino Número de Vuelo Salida desde Origen Llegada a destino Martes 1 de mayo del 2018 Panamá Caracas CM224 09:01 12:21 Martes 1 de mayo del 2018 Caracas Panamá CM222 13:21 14:42 Martes 1 de mayo del 2018 Panamá Valencia CM251 11:41 14:50 Martes 1 de mayo del 2018 Valencia Panamá CM250 16:07 17:32 Jueves 17 de mayo del 2018 Panamá Caracas CM221 22:03 01:27+ 1 Jueves 17 de mayo del 2018 Caracas Panamá CM220 06:42 08:11 Jueves 17 de mayo del 2018 Panamá Maracaibo CM717 15:53 18:38 Jueves 17 de mayo del 2018 Maracaibo Panamá CM713 19:48 20:28 Jueves 24 de mayo del 2018 Panamá Caracas CM223 12:00 15:22 Jueves 24 de mayo del 2018 Caracas Panamá CM225 18:09 19:36

La venta de boletos para los vuelos anunciados está habilitada desde este viernes 27 de abril del 2018. "Copa Airlines estará ofreciendo a partir del día de hoy tarifas promocionales especiales por tiempo limitado para pasajeros viajando entre Panamá y Venezuela", indica el comunicado.



La aerolínea también dijo que los pasajeros que tienen boletos no utilizados o en trámite de reembolsos "emitidos hasta el 5 de abril y con fecha de viaje entre el 5 de abril y el 5 de julio se les permitirá utilizar el tiquete para una nueva reserva en su itinerario original desde o hacia Venezuela".



El comunicado explica que a quienes utilicen sus boletos para una nueva reserva no se les cobrará "penalidad, aplicando un cargo "por diferencia de tarifa cuando la misma clase tarifaria no esté disponible". Adicionalmente, quienes deseen seguir con su proceso de reembolso podrán hacerlo. Sin embargo, esta excepción "no aplica para boletos que hayan sido modificados entre el 5 y 27 de abril".



El presidente Nicolás Maduro dio a conocer ayer el reestablecimiento de relaciones de Venezuela con Panamá.